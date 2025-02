Unos 140 vecinos de Aguiño se desplazan a Santiago y se concentran ante el Sergas para pedirle “médicos”

“Estamos fartos, cansos de escusas. Queremos solucións. Non imos deixar que nos rouben a nosa Sanidade Pública. Estamos dispostos a defender o máis básico: a saúde”. Así se dirigió a responsables del Sergas la portavoz de vecinos de Aguiño y Carreira afectados por falta de médicos. Unos 140 se desplazaron a Santiago para concentrarse ante la sede de ese departamento autonómico en el barrio de San Lázaro, y entregaron un regalo con más de 2.600 firmas para pedir la cobertura 100% de dos plazas de médicos, "unha atención humanizada, segura, accesible, domiciliaria, próxima e equitativa".

Tras advertir que su centro de salud está en riesgo durante la lectura de un manifiesto a cargo de la portavoz de los afectados, Pilar Millet, recordó que el pasado 25 de octtubre se empezaron a movilizar, precisando que ya llevaban un tiempo sin que se cubriera la plaza de un facultativo en situación de baja laboral de larga duración, pero que la situación se volvió completamente insostenible cuando se hizo efectivo algo previsto para el Sergas, como fue la jubilación del profesional titular de la otra plaza que tiene asignada el consultorio periférico de la parroquia ribeirense, lo que provocó que estuvieran una semana sin médicos en el ambulatorio, y se envió al centrpo de salud de Ribeira a los pacientes que necesitaban atención.

"Cando souberon da nosa mobilización social diante do centro de saúde para esixir a cobertura de profesionais médicos ao 100%, nos enviaron unhas horas un médico durante días salteados, ata que finalmente, nos enviaron a unha médica cedida do centro de saúde de Ribeira a tempo completo, deixando en máis precaria situación á cidade", indicó Millet, quien agregó que esa única facultativa tuvo que asumir la sola "unha carga de traballo que debería estar repartida con outro profesional". Recordó que, tras la decisión de los afectados de iniciar una recogida de firmas, de acudir a la Consellería de Sanidade y al Parlamento de Galicia y organizar una manifestación, " comezaron a enviar a un segundo médico tres días por unhas horas a semana pasada. Se ben pode parecer unha solución, é un amaño. O que queremos é a

cobertura médica ao 100% con dous médicos, que é o mínimo para atender as persoas con calidade e dignidade".

"Abandono"

"O que vivimos en Aguiño é unha mostra das políticas de abandono da Sanidade Pública por parte da Xunta de Galicia. Unha xestión centrada en recortes, en desprestixiar, deteriorar e desmantelar a Sanidade Pública, no maltratro dos profesionais sanitarios e en favorecer os seguros e a Sanidade Privada", puntualizó Millet, que a continuación criticó que "levan anos ofrecendo contratos precarios, salarios indignos e sobrecarga de traballo. Esto levou a que moitos emigrasen, están un lugares onde son máis respetados e valorados".

Por ello, incidió en demandar profesionales que puedan trabajar a gusto, con los recursos y el tiempo necesarios "para a atención de calidade que merecemos e para eso fai falla que en Aguiño contemos con dous profesionas facultativos". La portavoz vecinal afirmó que mientras esperan desde el pasado mes de octubre por una solución definitiva "hai persoas en Aguiño-Carreira que teñen que esperar 2 ou 3 semanas para ser atendidas por un médico de Atención Primaria. ¿Ata cando van consentir tremento despropósito?", preguntó.

Sin vuelta atrás

"Sabemos que se non loitamos polo noso, ninguén o vai facer por nos. Se aceptamos aguantar cun médico só, xa non haberá volta atrás. Se permitimos que sigan facendo da Sanidade Pública un servizo de segunda, estaremos abrindo a porta a que nos digan que a única solución é pagar pola nosa saúde", aseguró Pilar Millet. Afirmó con rotundidad que "non imos consentir que sigan xogando coa nosa saúde, non imos aceptar que sigan recortando mentres nós pagamos as consecuencias".

Seguidamente, dirigió sus palabras directamente al conselleiro de Sanidade para exigirle la cobertura inmediata y permanente de las dos plazas de médicos que tiene asignadas el consultorio periférico de Aguiño y que no quieren más soluciones temporales, que quieren estabilidad y garantías, un compromiso firme por parte del Sergas para que lo que están padeciendo no se vuelva a repetir, que "non aceptamos máis desinterese, nin máis desleixo, nin máis recortes agochados", sino "máis profesionais, máis medios e máis compromiso coa atención primaria, es decir, un cambio radical na xestión da Sanidade no Barbanza".

Por último, los presentes en la concentración ante la sede del Sergas, y que se habían desplazado en los dos autobuses fletados desde Aguiño, así como en varios vehículos particulares, reiteraron su postura de que "non imos calar, non imos rendernos", y que "se noin nos escoitan hoxe, volveremos mañá e pasado e todas as veces que faga falta". En este sentido, subrayó la postura que los afectados vienen manteniendo desde el primer momento en quedecidieron salir a la calle a protestar "porque o noso dereito á Sanidade non se negocia", y reclamó una "sanidade digna para todos". Por último, recordó que los dos próximos viernes se volverán a concentrar a partir de las doce del mediodía deltante del consultoprio periférico aguiñense y que el sábado 15 de febrero saldrán en manifestación por las calles de su parroquia, "porque Aguiño merece médicos".