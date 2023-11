Unos 200 invitados asisten a la entrega de los Premios ABE a Rosa Barcala, Cetárea Ángel Mar y Coaxial

La sala A Pousada da Galicia Imaxinaria albergó en la noche de ayer la celebración de la galas de entrega de los premios ABE, que reconocen la labor de los empresarios de Boiro, y que congregó a 200 invitados en lo que fue una demostración más del poder de convocatoria de la patronal local. El evento, que estuvo conducido por la actriz y monologuista Marta Doviro, se desarrolló con un ritmo ágil en un contexto desenfadado en el que el humor de la presentadora hizo más amena la velada. El acto arrancó con el discurso de bienvenida a cargo del presidente de la Asociación Boirense de Empresarios, Daniel García, que hizo balance del año destacando los 14 nuevos socios que se incorporaron a la entidad, se mostró especialmente orgulloso de la gestión de ayudas y subvenciones para los socios en las que “realizamos 276 asesoramentos que se traduciron en 421.200 euros en axudas directas para as empresas asociadas”.

Aprovechando que muchos de los invitados que había en la sala eran empresarios, Daniel García puso en valor el "fito histórico" que supuso para la ABE “poñer en marcha un sistema de fidelización que xa conta con 2.326 usuarios e mais de 27.000 tickets rexistrados, facer con cargo a fondos propios a campaña de bonos negocios 10 e ser a primeira asociación en ser admitida no Pacto por la Generacion Digital do Goberno de España e no Pacto polo Clima da Xunta de Galicia”. Para finalizar, García explicó que la patronal boirense batió este año "todos os récords de participación en campañas vía web, en premios entregados con mais de 15.000 euros e de premiados con mais de 400”.

En ese punto, la presentadora tomó de nuevo la dirección de la gala y, mezclando con cuentos, anécdotas y monólogos, se procedió a la entrega de los tres premios de la noche. En primer lugar fue el de mejor comercio para Cetárea Ángel Mar, empresa familiar situada en Triñáns, que está dedicada a la venta de pescado e marisco gallego desde 1998, y que desde sus inicios se caracteriza por apostar por la innovación "ao distinguirse da competencia pola estabulación de bivalvos en circuíto pechado, sen necesidade de captar auga directamente do mar". El premio lo recogió Angel Mariño, visiblemente emocionado, de manos del representante de Carnicería Moncho Boga, que resultó ganador en la edición del año pasado. Tras expresar sus agradecimientos por ese galardón, llegó el momento de la mejor empresa, que fue para Coaxial, que da servicio y asesoramiento profesional desde 2015 en áreas de telecomunicaciones, electrónica y electrodomésticos. Los encagados de recoger el premio fueron Jorge y Ángel, los propietarios de la firma, mientras que el encargado de entregarlo fue el equipo de A Terraza do Furancho, que ganó en 2022.

Para la entrega del premio de honor a Rosa Barcala González, el presidente de la ABE subió de nuevo al escenario junto con la presentadora, y ambos hicieron un breve repaso a la trayectoria de la homenajeada: “O establecemento abriu as súas portas no ano 1968, da man do marido de Rosa, Agustín Teixeira, que desgraciadamente faleceu no ano 1992, quedando dende ese momento o negocio a cargo exclusivo de Rosa, quen levaba traballando nel desde 1987. Rosa compaxinou a súa labor empresarial coa de voluntariado, comezando en 1993 a dirixir grupos familiares en Proxecto Home. Tras anos facendo esta labor, no 2008 foi elixida presidenta da Asociación de Familias de Proxecto Home Galicia, labor que levou a cabo ata este ano 2023. Actualmente, se ven xubilouse este ano, segue mantendo a dirección do negocio, o cal xa desenvolve a seguinte xeración, os seus fillos José Luis e Marieta, achegando a modernización tanto en maquinaria, cando falamos do taller, como en redes sociais e métodos de venda actuais”.

La galardonada recibiño el premio de manos de Daniel García, que le entregó el micrófino a una emocionada Rosa Barcala, que aprovechó para “agradecer á ABE o premio e compartilo coa familia e amigos dos que nos rodeamos durante tantos anos de traxectoria”. Seguidmaente, la gala de los Premios ABE remató con la intervención del teniente de alcalde de Boiro, Luis Ruiz, que destacó “a labor da ABE na promoción económica do concello” y “o traballo dos empresarios premiados a prol da economía local”, palabras a las que siguió un divertido monologo de Marta Doviro, con canción incluida, y que dio paso a los pinchos que se sirvieron para los invitados, para acabar con una sesión guateque y una degustación de mojitos.