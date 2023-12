La USC otorga la etiqueta "pesca en verde" a la producción extractiva que se venden en la lonja y mercado de Ribeira

Los productos que se venden en la lonja y en la plaza de abastos de Ribeira obtienen la ecoetiqueta "Pesca en verde", que aporta información al consumidor sobre el impacto que los productos pesqueros tienen sobre el medioambiente, al mismo tiempo que aporta un valor añadido a los pescados y mariscos que incorporan la marca, favoreciendo su venta en un mercado tan competitivo como el actual. La certificación proporcionada por esta ecoetiqueta tiene el respaldo científico del Grupo de Investigación de Biotecnología Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela, que en el acto de presentación de la misma estuvo representado por el vicerector de Transformación Dixital e Innovación, Gumersindo Feijóo, y la técnica de Transferencia de Coñecemento, Lydia Fernández, que destacaron que con esta acción se busca luchar contra el cambio climático. De todas maneras, Feijóo precisó que no todo el pescado va a tener esa certificación, pero sí la mayoría del que se vende en la rula y en el mercado ribeirenses y que procede de la pesca extractiva "ten esa etiqueta, porque ten unha pegada de carbono baina, non así o peixe de acuicultura". También indicó que se ha constatado que el valor de venta del producto aumenta un 60% en un periodo de dos o tres años si está etiquetado "en verde", pero especificó que ello no es tanto en el precio como en la salida que tiene ese producto.



La ecoetiqueta "pesca en verde" tiene asociado un software, también diseñado por dicho grupo de investigación, cuyo objetivo es promover una herramienta de cálculo de huella de carbono y tasa de retorno energético adaptada a las características del sector pesquero. De esta manera, se pretende conseguir la transferencia tecnológica a las empresas del sector pesquero para que puedan transmitir a los consumidores el perfil ambiental de sus productos. En esa línea se expresó el alcalde, Luis Pérez, quien manifestó que "se a nosa poboación se conciencia que temos uns produtos de tremenda calidade iso se vai ver trasladado ao ámbito turístico, porque a xente sabe que en Galicia se pode consumir produto de primeira calidade e supón un reforzo para a nosa vila". El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ribeira, José Antonio Pérez, indicó que esta ecoetiqueta supone una "oportunidade" para vender mucho mejor sus productos del mar, pues permitirá que la gente sepa con mayores garantías lo que está consumiendo, pues subrayó que "a etiqueta en verde é máis que a trazabilidade normal e corriente e supón un". compromiso para o sector que ten que cumprir uns requisitos".

Igualmente, el primer edil, que estuvo acompañado por los concejales de Mercados y de Sanidade, Vicente Mariño y Juan Luis Furones, manifestó que con este tipo de iniciativa, que se enmarcan en el compromiso de avanzar en la minoración de la huella de carbono, "reforza que consumamos produtos locais, xa que estaremos levando algo de grande calidade e axudando aos veciños de Ribeira, non só aos que traballan no mercado, senón tamén aos que o fan nas vendedurías da lonxa, aos mariñeiros e aos mariscadores". El regidor local aprovechó para poner en valor el trabajo realizado por la USC y que haya escogido la capital barbanzana "pola súa potencia pesqueira de primeiro nivel" y que "reforza a potencialidade que ten Ribeira no sector do mar e que nós queremos seguir desenvolvendo, apoiando e apostando pola nosa localidade".