Valentín González Formoso compromete 300.000 euros para ampliar el edificio de usos náuticos de A Pobra

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, comprometió ayer 300.000 euros de los 394.738 presupuestados para financiar la ampliación del edificio de usos náuticos de A Pobra, a través de un convenio con el Concello. Así lo dio a conocer en la visita que realizó a la localidad, donde explicó que el pleno provincial dará hoy luz verde a un expediente de modificación de créditos por 61 millones de euros, en el que se incluye una partida concreta con el importe para acometer las obras, para solventar las carencias de espacio que sufre el Club de Remo Puebla.



González Formoso visitó esas instalaciones, en las que conversó con los jóvenes que entrenan y compiten en las diferentes categorías de remo de esta entidad fundada en 1979 y que preside Manuel do Carmo. Allí constató la referida necesidad de acometer una actuación “para que os case 150 deportistas federados cos que hoxe conta o clube podan desenvolver a súa actividade nas mellores condicións, mantendo viva unha tradición tan arraigada como o deporte do remo”, precisó.



Formoso, que trasladó el apoyo de la institución provincial a los remeros pobrenses y los animó a seguir trabajando para aumentar su “espectacular palmarés de premios, que nos enche de orgullo nesta provincia”, precisó que la inversión prevista permitirá construir dos nuevos módulos de 85 metros cuadrados con plantas baja y primera al lado de la fachada este del inmueble, para resolver la falta de espacio para almacenar sus 26 embarcaciones y del garaje de vehículos en la planta baja, así como el insuficiente espacio del gimnasio de 141 metros cuadrados para la actividad de más de 100 deportistas, vestuarios antiguos y en mal estado de conservación y la reducida zona para oficina y usos múltiples.



El módulo sur permitirá disponer en el bajo de un almacenamiento para embarcaciones de menor eslora, sobre todo bateles, y en la primera se verá notablemente ampliado el gimnasio, que estará dotado de una cristalera en el flanco este para dotarlo de iluminación directa y comunicación visual con el embarcadero. El módulo norte dispondrá de mayor almacenamiento de embarcaciones o vehículos, y así dar cabida a nuevas actividades como piragüismo o vela. En la planta alta se ampliará la superficie de oficina e sala de trofeos, habrá un pequeño vestuario para entrenadores y un local de usos múltiples, que será usado de gimnasio para las categorías más pequeñas, y eventualmente se utilizará para reuniones, charlas, conferencias y otras.



Este módulo dispondrá de ascensor para la total accesibilidad a las distintas estancias de la nueva creación y al foso de remo, situado en la planta baja. También se procederá a la remodelación total de la zona de vestuarios de la planta baja del edificio, anexionando a esta el actual pañol, de modo que permita la ampliación del vestuario femenino hasta alcanzar la misma superficie que tiene el masculino. En la parte central no se proyecta obras de ampliación pero si se actuará en la cubierta, desmontando las placas de acero para renovar el techo renovación do techo con paneles metálicos con aislamiento inyectado, igual que los módulos.