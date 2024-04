Valoran en casi 900.000 euros la reparación de deficiencias en el aparcamiento del Centenario, en Ribeira

La revisión y análisis realizada por parte de la empresa Oxil Arquitectura sobre las deficiencias que presenta el aparcamiento subterráneo de la Praza do Centenario, de Ribeira, ha permitido determinar que la reparación de las mismas fue valorada en 892.080 euros. Así se dio a conocer en el pleno ordinario de la corporación municipal del mes de marzo, que se aplazó a este pasado martes y en el que se aprobó por unanimidad el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de las mismas. El alcalde, Luis Pérez, detalló que en el informe elaborado se indica que hay una serie de desperfectos debió asumir la concesionaria de esa instalación, tales como humedades y filtraciones (323.000) euros), arreglo de los sistemas que están fuera de servicio (102.000), daños por vandalismo (93.000), o faltas de mantenimiento como la sustitución del grupo electrógeno para dar suministro en caso de un corte eventual de luz o los detectores de humo (49.000).



El mandatario indicó que ese importe de las reparaciones deberán detraerlo de la liquidación final a que dicha empresa adjudicataria tendrá derecho por el rescate o municipalización de dicha instalación, “que este Goberno quere salvagardar para o interese público xeral dos veciños, e poidan ter un aparcadoiro céntrico e con tarifas reducidas”, precisó. La concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, manifestó que esta aprobación del proyecto para subsanar todas las deficiencias, “motivadas pola falla de mantemento e -agregó- a falla dunha boa execución do contrato adxudicado no seu día”, supone un paso más para recuperar ese parking. La edila, que precisó que el Ayuntamiento tendrá que repercutirle a la concesionaria esas deficiencias y faltas de mantenimiento, manifestó que “estamos nunha situación de anormalidade ao asumir o Concello uns gastos como o de electricidade, avarías ou incidencias na porta de acceso ou no ascensor para que o parking siga estando operativo”.



Pouso Maneiro recordó que la concesionaria, a través de los administradores concursales, sigue con la gestión de ese aparcamiento, tanto en plazas de rotación como de abonados, “e iso é algo que haberá que regularizar na súa totalidade”. Y se refirió a que esa adjudicataria, que entró en concurso de acreedores, consta como deudora de otros tributos municipales, “que lle van supor unha minoración nese custe da inversión feita no seu día, e que haberá que detraer do que non acometeron”, subrayó la concejala del PBBI. Por su parte, la portavoz del PP de Ribeira, Mariola Sampedro, expresó el apoyo de su grupo municipal a este proyecto propuesto y entendió que ese gasto es necesario teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra ese inmueble. "Este custe ten que ser asumido polo Concello para poñelo en condicións e que logo reducirá o valor do rescate".

Pese a ese respaldo, desde las filas populares expresaron su preocupación por ese rescate, pues precisaron que desconocen lo que le va a costar al Ayuntamiento, y manifestó que "estamos a ver que se fan actucións sen xeito con este aparcadoiro, por que primero, en decembro, aprobáronse unhas condicións que deberían estar en funcionamento e segiuemos a carecer delas. Aprobouse o cambio de tarifas, que se fixo o día antes, deprosa, mal e correndo, sen notificar a todas aquelas persoas que levan moitos anos alugadas as súa prazas, nin aos actuais propietarios que son os administradores concursais, e que son os que a día de hoxe aínda perciben os ingresos que xenera o parking. Polo tanto, haberá que tomar medidas fronte a iso". Sampedro dijo que el Gobierno local también prometió que estría abierto las 24 horas y los 365 días del año "a sabendas de que non o ían conseguir en tempo e forma. Pasou a Semana Santa, unha época na que a poboación aumenta por ser vacacións e o aparcadoir segue feuncionando como o facía hai 4, 5, 6, 7 ou 8 meses, e ao alcalde estnalle caendo todas as brevas doutro lado da barreira".

Mariola Sampedro también se refirió a que ahora está a favor de propuestas sobre las que antes ponía el grito en el cielo cuando el anterior gobierno las hacía, en referencia a la comida de los mayores o la contratación de personal de ese parking, cuando antes criticaba la relativa al monitorado de A Fieiteira. La portavoz popular indicó que la contratación del personal del parking va a suponer un desfase de 150.000 euros, y que sumados a los casi 900.000 euros y los gastos de mantenimiento y e electricidad "vai superar o millón de euros e non sei se prantexaron a fórmula de concesión agora que teñen a maioría". El alcalde, Luis Pérez, manifestó respecto al planteamiento de sacar a concesión su gestión dijo que supondría "caer na mesma pedra, facendo que o leve unha empresa levando beneficios, cando coa nosa xentión estamos garantindo que sexa o aparcadoiro máis barato da comarca e un dos máis baratos do país"; y que si licitaron el personal se debe a que "falamos con eles e propuxeron esa concesióne non imos a estar en contra dos traballadores desa infraestrutura". Y le respondió que era falso que no se avisase o notificase los cambios a los administradores concursales, algo que precisó que hicieron los técnicos municipales en tiempo y forma.

Otros acuerdos

La propuesta del grupo municipal del PP para adquirir un terreno de 8.000 metros cuadrados, para lo que se alcanzó un acuerdo por 60.690 euros, para la posterior construcción de nuevas instalaciones deportivas en Artes, salió adelante con los votos favorables de los 10 concejales populares, 5 cinco del PBBI, uno del PSOE y el de la edila nacionalista Cruz Rivadulla, frente a sus 4 compañeros del BNG que votaron en contra. Por otro lado, la corporación aprobó por unanimidad la moción defendida por los populares para que se lleven a cabo las gestiones para la implantación de la figura de la Reserva de Contratos para entidades de economía social cuyo objetivo principal es la integración social y profesional de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. En este sentido, todos los grupos de la corporación municipal expresaron su intención de avanzar a ese respecto para tratar de garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la contratación laboral de esas personas

Además, el pleno municipal ribeirense aprobó por unanimidad, por tratarse de una obligación legal, que se proceda a la proceder a la devolución de los dos avales por anticipo de 53.232 euros cada uno -un total de 106.464 euros- para garantizar acopios de material de obra que fueron constituidos y depositados por la UTE Auditorio de Ribeira. Además, también dio luz verde al nombramiento de los representantes del Consello Escolar Municipal, que estará integrado por el alcalde como presidente, los portavoces de los políticos de la corporación local, un representante de la Administración educativa, un secretario -con voz, pero sin voto-, los directores de los diez colegios públicos y concertados, cuatro representantes de los alumnos y de las ANPA, entre otros. El PP propuso que, además, debería estar incluido el director de FP en ese órgano educativo.