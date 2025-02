Valoran en unos 4.000 euros los daños de un incendio de nasas apiladas en el puerto de Ribeira

En más de 4.000 euros están valoradas las pérdidas causadas por un voraz incendio que calcinó unas 130 nasas de pesca, principalmente para el pulpo y la nécora, que estaban apiladas al aire libre en la zona portuaria de Ribeira, mientras que otras se libraron o quedaron parcialmente afectadas. Ocurrió concretamente en la popularmente conocida como “Rampa do Colón”, cerca del antiguo pantalán de la Xunta de Galicia. Esto último hizo que en un primer instante se creyese que podría tratarse de material decomisado pero no se volvieron a dejar allí desde hace años, en que se trasladaron los barcos de la institución autonómica y de Salvamento Marítimo a otra zona.



Dos armadores ribeirenses que fueron informados de lo sucedido y acudieron a comprobar si se trataba de algunas de su propiedad se llevaron la desagradable y mayúscula sorpresa de que eran suyas. Uno manifestó que las tenía almacenadas allí desde noviembre, cuando decidió cambiar a otras artes de pesca. Confirmó que suyas eran 150, de las que un centenar fueron pasto de las llamas y las 50 restantes se libraron de sus garras. De todas maneras, está pendiente de hacerse una valoración, sobre todo si, tras su reparación, se pueden reutilizar las que se derritieron ligeramente varios elementos de plástico de sus redes o boca, así como las cuerdas, ya fuese a causa del fuego o por la altísima temperatura alcanzada en el incendio.



En caso de que las parcialmente dañadas sean inservibles tendrá que ver la posibilidad de reponerlas, al igual que las completamente quemadas. Este suceso supone un contratiempo importante para él pues, al parecer, tenía previsto volver a cambiar de aparejos para capturar pulpo, ya que están empezando a aparecer algunos ejemplares y ya se estaba planteando volver a utilizar las nasas. Este último, que vivió ayer una jornada bastante ajetreada, tiene previsto acudir hoy a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a presentar una denuncia, mientras que el otro ya lo hizo en la jornada de ayer.



Varias alertas

Respecto al suceso en sí, que volvió a generar gran preocupación, se registró pasadas las dos y cuarto de la madrugada de ayer cuando se recibieron en el 112 Galicia varias llamadas de alerta de particulares, que contactaron con ese servicio para comunicar que se había declarado un virulento incendio en el puerto y que veían mucho fuego y mucho humo negro. Al lugar se desplazaron fueron movilizadas las patrullas de servicio de noche de las Policías Local y Nacional, así como la dotación de guardia del parque de Bomberos de Ribeira, cuyos efectivos se encargaron de sofocar las llamas y, con su rápida llegada e intervención evitaron que se pudieran seguir propagando y salvaron de quedar calcinadas las referidas 80 nasas tras asegurar la zona. Además, se vieron afectados un poste del tendido eléctrico y parte de las barandillas del puerto a las que estaban pegadas las nasas que quedaron inservibles.



Aunque por ahora no se conoce qué pudo motivar este incendio, los marineros no dudan de que su origen fue intencionado, “pois esto non o fai unha cabicha, nin un pitillo”, precisó el patrón mayor de Ribeira, José Antonio Pérez. El suceso volvió a sacar a la luz el problema de la inseguridad en la zona portuaria ribeirense, y el máximo responsable del Pósito local recordó que llevan muchos años reclamando a quienes gobiernan que tomen medidas como el cierre de los accesos y la contratación de vigilancia nocturna, pues dice que ellos como marineros no tienen más poder. “Se eles non fan nada”, declaró, “non sei que vai ser de nós”. Tras reiterar que el puerto está abierto a todo el mundo y que así no son capaces de protegerlo, Pérez Sieira desveló que este mes se van a regular los aparcamientos e intentar cerrar el varadero.