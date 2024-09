Los reproches del PSOE al alcalde de Ribeira sobre proyectos estratégicos agrandan las muestras de una ruptura en el tripartito

Esta semana han vuelto a saltar las chispas en lo que a la relación entre los integrantes del Gobierno tripartito de Ribeira que vuelve a suponer una muestra del agravamiento de los síntomas de ruptura en el seno del mismo. El detonante ha sido el comunicado difundido por el segundo teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, que demandó del mandatario local, Luis Pérez, “máis axilidade e xestións máis eficaces para dar pasos adiante nos proxectos estratéxicos do concello. Botamos en falta reunións de traballo máis efectivas, nas que se tomen decisións a favor da veciñanza”.



Aunque el primer edil ribeirense todavía no se ha pronunciado públicamente al respecto de esas manifestaciones, en los foros internos del tripartito señalan que no le han sentado nada bien, especialmente en las que hacen referencia a que hace más de un año se encargó, con acuerdo de todo el tripartito, un estudio para analizar las opciones de la variante y que “o alcalde xa ten o documento, que tivo en conta criterios urbanísticos e o tráfico de vehículos e peóns, pero non o fai público”. Suárez-Puerta le solicitó públicamente al alcalde que lo lleve al pleno para decidir cuál es la alternativa correcta, “ademais de esixirlle á Xunta que contemple a obra no orzamento para executala canto antes”, subrayó en su comunicado público. Pérez Barral le comentó a algunos compañeros del tripartito que él no dispone de esos informes.



Además, el segundo teniente de alcalde indicó en relación al nuevo polígono industrial proyectado para la zona de Pedras Vermellas y sus accesos, que es consciente de las trabas y dificultades que pueda haber, “pero non houbo movementos para conseguir financiamento en máis dun ano, o alcalde ten que reunirse con Xunta e Goberno central para que sexa unha realidade”. De igual modo, sostuvo que también está pendiente de decidirse las posibles ubicaciones del nuevo centro de salud y que “o mandato avanza e non sabemos nada”.



En ese comunicado también aprovechó para explicar los motivos de su ausencia en el acto de inauguración del centro de alto rendimiento de atletismo y taekwondo y deportes de contacto, precisando que se debió a que “a só uns metros hai unha piscina e un ximnasio e non están en boas condicións e non se fai ningún tipo de actuación de mantemento das instalacións”. Ello evidencia que el portavoz socialista discrepa con el modo de gestionar que está teniendo Luis Pérez Barral en relación a esas cuestiones que considera esenciales y estratégicas para la capital barbanzana.



Colaboración

Otra cuestión que ha podido dar a entender la existencia de esa ruptura fueron las declaraciones del primer teniente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño, agradeciendo la colaboración de la Xunta de Galicia en la ejecución del proyecto del centro de alto rendimiento de atletismo y taekwondo de A Fieiteira, que se inauguró el pasado jueves, un acto al que no asistió el líder del Partido Barbanza Independiente. En declaraciones a este periódico, Mariño de Bricio indicó que desde el Gobierno local le tienden la mano a la Administración autonómica “en esa línea de colaboración y buen entendimiento para que en breve plazo se inicien las obras de la nueva residencia de mayores”.

De igual modo, declaró que es deseo de su partido que en el próximo presupuesto de la Xunta se dote de los fondos necesarios para desarrollar la variante, y que se avance en la línea de trabajo para que se materialice el nuevo centro de salud. Y demandó el “apoyo económico imprescindible” del Gobierno gallego para la consecución del nuevo polígono industrial, “para que no suponga dejar al Concello en una situación económicamente insostenible, pues sin la implicación de la Xunta difícilmente podrá salir adelante ese proyecto”.



Vicente Mariño manifestó que esas palabras dirigidas a la Xunta no suponen que él “esté entrando en una guerra con el jefe”, aunque de las mismas se pudiera deducir que decidió desmarcarse del resto del tripartito y asumir las competencias del alcalde para hacer su solicitud al Goberno gallego de esas actuaciones. De hecho, el portavoz del PBBI manifestó que esas declaraciones no le habían molestado al primer edil, que la relación que tienen como número 2 del tripartito con él “es intachable” y que está convencido de que Luis Pérez secunda sus peticiones. Agregó que no hay distanciamiento y sólo son “criterios diferentes” en determinadas cuestiones.

Discusión

“En temas sobre los que, como primer teniente de alcalde, he tenido discusión con el mandatario local los he tratado en privado, pues de hacerlo público estaría entrando en guerra conmigo mismo como integrante del Gobierno y contra el propio alcalde. El que lo ha hecho es Suárez-Puerta, que sus razones tendrá para esa intervención. Pese a ello, no quiero entrar en valoraciones de lo que manifestó, pero tampoco creo que vaya a influir en el devenir del Gobierno”, declaró Mariño.



De todas maneras, algunos integrantes del tripartito creen que el alcalde debe pedir explicaciones a Suárez-Puerta y que, de no ser convincentes, no le debe temblar el pulso para prescindir de él, pues no creen que la decisión haga tambalearse al Ejecutivo local, al estar convencidos de que el edil socialista no pactará con el PP. Además, ha trascendido que, por los contactos que se están manteniendo en la sombra, a los populares sólo les interesaría hoy en día una unión con el PBBI para poder volver a gobernar, aunque sus posturas están muy lejos de que haya acuerdo, principalmente por quien sería la persona para ostentar el bastón de mando. Y existe la convicción de que un pacto temporal PP-PSOE podría repercutir negativamente a los populares.