Los vecinos de Aguiño entregan 2.627 firmas para reclamar la cobertura 100% de las dos plazas de médicos en su centro de salud

Una amplia representación de vecinos de la parroquia de Aguiño se concentró este mediodía ante las puertas del consistorio provisional de Ribeira para seguir reclamando su derecho a la salud y, lo que fue más importante, proceder a la entrega en el registro municipal de las 2.627 firmas recogidas -algunas de ellas incluso a última hora- para reclamar la cobertura 100% y de manera estable de las dos plazas de médicos que tiene asignadas su consultorio periférico. Instantes antes de proceder a esa manera, tomó la palabra Pili Millet, la vecina que se ha puesto al frente de las movilizaciones y que se ha convertido en su portavoz, para indicar que la recogida de firmas se llevó a cabo en las últimas semanas para reclamar el derecho a la salud que conquistaron y que "nolo queren arrebatar". Millet explicó que "é un dereito no que nos vaia a vida", porque contar con dos facultativos en su parroquia como venían teniendo hasta hace poco "significa que a xente maior vai poder acudir a súa consulta sen depender de ninguén, que todos teremos un doutor que coñecerá o noso historial e poderá tomar as medidas máis adecuadas para curarnos cando enfermemos, que vai detectarnos calquera situación de risco, que vai indicarnos as medidas necesarias para a nosa curación ou para previr outras enfermidades. En definitiva, que nos vai garantir unha atención integral e de calidade na nosa parroquia".



También le comunicó a los asistentes que tenía una buena noticia que contarles: "gañamos unha batalla: o luns vai haber en Aguiño dous médicos, a que temos de xeito provisional e outro que vai a cubrir a praza que quedou libre por xubilación". Aclaró que "gañamos unha batalla porque protestamos, porque berramos, porque non quedamos calados, porque chova ou faga sol os venres saímos á rúa, porque estamos dispostos a ir onde faga falta. porque Aguiño está chea de xente brava disposta a loitar polo que lle corresponde". Pero, Millet aclaró que ganaron una batalla pero no la guerra. "Colleron medo ao ver a cantidade de xente que nos xuntamos na asemblea onde acordamos manifestarnos por todo Aguiño e ir a Santiago, e conseguimos para o luns dous médicos, pero se ven que nos imos para casa pode que non duren", pues dijo que la cobertura de ambas plazas es provisional.