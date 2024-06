Vecinos de “Carretera do Muelle” en Escarabote recurren a su identidad para intentar recuperar el nombre de su calle

“Neste mundo de constantes cambios e tan materialista, nós só pedimos algo moi simple: que non nos quiten a nosa identidade, o que somos e de onde vimos”. Con estas palabras concluyó la joven Antía Romero la lectura del manifiesto durante la concentración de protesta por la modificación del nombre originario de la Rúa “Carretera do Muelle, que é como se coñece popularmente desde sempre”, por el de “Padre Joseba Beobide”, en Escarabote, por un acuerdo del pleno municipal, y que el Gobierno local se niega a restituir. Romero recordó que los vecinos de esa calle rechazan totalmente ese cambio y que llevan tiempo intentando que se revoque, ya fuese reuniéndose con el alcalde, interviniendo en el pleno y a través de una moción, pero todos los esfuerzos no lograron su objetivo, “pero nos decidimos que iamos seguir loitando e aquí estamos hoxe, solicitando novamente que se revoque ese cambio”.



También hizo referencia a que la modificación en el nombre de la calle trae consigo una serie de perjuicios “totalmente evitable e innecesarios para nós, trámites, papeleos... además, tendo en conta que unha gran parte dos veciños desta rúa son persoas maiores”. E insistió en que nadie duda de la labor desempeñada por el Padre Joseba Beobide, ni se oponen al homenaje que se le realizó con la colocación de una placa abajo en el muelle, pero que rechazan el cambio de nombre de la calle “do que tampouco en ningún momento se nos consultou, nin informou ás persoas que vivimos aquí e que somos os perxudicados”, dijo Romero, que agregó que saben “que non é o nome máis bonito, nin o máis poético, e que tampouco é o máis correcto lingüísticamente, si, o sabemos, pero é o nome da nosa rúa”, y que es su identidad: "a nosa memoria, os recordos do que vivimos, as perspas coas ue nos relacionamos as emocións que sentimos, o lugar onde nacemos, o que nos rodea".

Y a lso que les dicen "tanta historia polo nome dunha rúa", Antía Romero aprovechó su manifiesto, que fue el de todos los vecinos, para ller lo que escribió hace unas semanas y que lo explica: "Neste mundo actual no que vivimos, cargado de cambios, de inmediatez, de ir e vir a contrareloxo, de querelo para xa... hai algo que nos fai parar os pés. Hai algo que me fai volver por un momento a mirar a miña avoa aos ollos mentres camiñábamos da man pola rúa, a baixar á praia ben cedo para disfrutar dun verán que semellaba infinito; a sentar na porta da casa a comer un xeado cos primos; a crerme protagonista dunha telenovela con Noelia e Natalia no solpor dunha tardiña de agosto; a rir porque Epi lle mordeu un dedo a papá: a revivir aquelas noites confeccionando alfombras de frores todos xuntos; a disfrutar desas últimas risas que ompartimos...", Y concluyó diciendo que esa cosa es "a identidade", y que esecu ella la que les da las fueras para seguir luchando para conseguir su objetivo y que el Gobierno local "recúe".

Ataviados con camisetas serigrafiadas y con carteles en los quee expresaban que "Somos da Carretera o Muelle", los vecinos hicieron sonar silvatos durante la manifestación I Chechu Río