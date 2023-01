Vecinos de Corrubedo aseguran que la espera para una consulta médica en su centro de salud ronda la semana

Un grupo de vecinos de la parroquia de Corrubedo se volvieron a manifestar ayer, como vienen haciendo todos los jueves desde hace once semanas, para demandar que se cubra la plaza de médico de su consultorio periférico todos los días y a tiempo completo, para evitar desplazamientos a Ribeira y que no se sature el centro de salud de la capital barbanzana. Aseguran que un facultativo acude una o dos horas al día y sostienen que eso es insuficiente, y provoca que las citas para consultas médicas tengan un retraso de una semana, cuando antes de la situación actual casi se la concedían de un día para otro. En este sentido, discrepan con la respuesta que les envió el Sergas a cada persona que le envió un escrito denunciando la situación y pidiendo una solución adecuada y en la que les señala que no hay demoras de más de tres días.



De igual modo, indicaron que el alcalde le había enviado a un vecino un mensaje indicándole que el pasado miércoles iba a acudir un médico procedente de Pontevedra para atender sus demandas, pero señalaron que eso no se produjo y que por eso ayer se volvieron a movilizar. Fue una protesta en la que volvieron a contar con el apoyo del BNG, que acusó al Gobierno del PP de “falta de receitas” para solucionar los graves problemas de la Sanidad Pública. Y, además, relacionó el deterioro de este servicio con los “recortes orzamentarios que leva aplicando o Partido Popular durante trece anos”, precisó.