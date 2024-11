Veinticinco locales de hostelería de Ribeira y A Pobra participarán mañana en la tercera edición de la “Ruta co Lirio”

La Cooperativa do Mar Santa Eugenia de Ribeira-OPP83 programó para mañana, con la colaboración de los ayuntamientos ribeirense y pobrense y de sus asociaciones de empresarios y de la entidad que agrupa a la hostelería de la capital barbanzana, la tercera edición de “Ruta co Lirio. Contará con la participación de 25 locales hosteleros y de restauración -16 de Ribeira y 9 de A Pobra-, que ofrecerán gratuitamente a sus clientes, con las consumiciones que hagan, la degustación de tapas en diferentes e innovadoras elaboraciones, para lo que la entidad impulsora repartirá entre esos negocios más de 100 kilos de producto ya fileteado, en su afán por mantener una estrecha colaboración con la hostelería local y comarcal y para promover el pescado fresco de Ribeira. Así se dio a conocer ayer en el acto de presentación de este evento y al que asistieron el presidente y la gerente de la Cooperativa del Mar Santa Eugenia de Ribeira, Juan Antonio Pérez y María José Casais; los concejales de Mar y de Turismo de Ribeira, Fernando Abraldes y Francisco Suárez-Puerta, respectivamente; el alcalde y la concejala de Cultura de A Pobra, José Carlos Vidal y Patricia Lojo, y los presidente de las asociaciones de hosteleros de Ribeira, Paula Chouza, y de empresarios ribeirenses y pobrenses, Francisco Martínez y José Antonio Vidal.

La gerente de la entidad organizadora, que inició su intervención enviando un sentido mensaje en recuerdo de las víctimas de la trágica y devastadora DANA que azota a España, agradeciñó la especial implicación de los bares y restaurantes participantes, a los que calificó de “os mellores embaixadores do noso Lirio de Ribeira”, que supone el 60% de las descargas en la lonja de la capital barbanzana y del que destacó su “frescura y calidad extra”. Subrayó que este tipo de actividades contribuyen a fomentar el consumoi de este pescado y conocer la “variada oferta hostelera que hay en ambas localidades. Desde la OPP83 indicaron que con esta tercera edición logran consolidar esta jornada gastronómica en una comarca con una importante cultura de la tapa. ca condición de ofrecer junto a las consumiciones tapas gratuitas de Lirio de Ribeira. Únicamente pagarán los clientes de los restaurantes que consuman un plato de este pescado incorporado ese día a su menú.

Previamente había sido Fernando Abraldes el que felicitó a la Cooperativa Santa Eugenia de Ribeira-OPP83 por la realización de estaq ruta de tapas que sitúa a O Barbanza en el mapa gastronómico, y transmitió el compromiso del Ayuntamiento para seguir promocionando el Lirio de Ribeira, del que indicó que es necesario darlo a conocer en el resto de España: “Hai que levar o valor dos nosos produtos pesqueiros, do noso Lirio de Ribeira, por todo o territorio, xa que trátase dun peixe dunhsa calidade extraordinaria que forma parte da identidade do noso”. José Carlos Vidal agradeció a la OPP83 por contar con A Pobra en esta III Ruta co Lirio, que pronosticó gozará de un “resultado estupendo” en la localidad. Mientras tanto, su compañera de cuatripartido Patricia Lojo declaró que ésta es una excelente oportunidad para promocionar el producto local, “dinamizar os concellos” en épocas de menor afluencia de visitantes y agregó que constituye una “moi curiosa forma de probar o Lirio de Ribeira con recetas moi anovadoras que demostran a versatilidade deste excelente produto”.

Los vecinos y visitantes de Ribeira y A Pobra podrán disfrutar tanto al mediodía como por la noche, las tapas creadas en escabeche, rebozadas, en conrante, en montadito, en empanada, en taco y en tosta, entre otras elaboraciones realizadas por parte del restaurante El Gourmet Alján, Tapería A Recoveira, Pub Brétema, A Fiestra Café-Bar, Chiringuito Pedra Pateira, Pizzeria D’Vicio, Restaurante Tío Pepe, Bar Esmorga, Café Bar Plaza, A de Baldomero, Tapería A de Maris, A Taberna de Horse Luis, Bulebar, Cafetería Cocoluche, Bar Porrón 2.0, Bar Zum Zum, Bar Alameda, Bar La Calle, Bar Miramar, Mi Manda Picone, el restaurante A de Rosa, Bar Galeón, Sisal Restaurante, Bar Lombiña y 420 Bar. En los canales de comunicación facilitados por la OPP83, los interesados pueden encontrar la lista de establecimientos, las tapas y el mapa con la ubicación de cada uno de ellos.