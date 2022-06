Un vertido de piedras y tierra en la Autovía do Barbanza corta un carril en dirección hacia Ribeira

Un vertido de piedras, muchas de ellas de gran tamaño, y de tierra -en su mayoría en form de barro- sobre el carril derecho de la Autovía do Barbanza en dirección hacia Ribeira, en el tramo comprendido entre los dos accesos de A Mercé y A Tomada, en A Pobra do Caramiñal, ha obligado a cortar a la circulación ese margen de la calzada. Fue en torno a ls once de esta mañana cuando varios particulares alertaron de que un camión de una empresa de construcción estaba derramando desde su bolquete esos elementos en grandes cantidades,, lo que estaba dificultando y haciendo muy peligroso circular por ese carril.





Hasta el lugar se movilizó la Guardia Civil de Tráfico, que localizó e interceptó al causante de lo sucedido. De igual modo, se desplazaron operarios de la empresa de mantenimento de la AG-11, que señalizaron con conos para cortar la circulación por el carril derecho e iniciaron las labores de retirada del vertido. De igual modo, acudieron los efectivos de las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y Boiro, que empearon a retirar con palas las piedras de mayor tamaño y también el barrio o tierra derramada en varios puntos del carril derecho de la calzada, una labor que se prevé que pueda prolongarse durante varias horas.