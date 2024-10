Las víctimas de la Covid-19 reciben esta tarde un nuevo homenaje en un sencillo acto de recuerdo en Ribeira

La Asociación de Amas de Casa de Ribeira programó para las seis y media de esta tarde un sencillo y breve acto de homenaje y recuerdo a las víctimas de la Covid-19 ante el monumento levantado en memoria de todas ellas en la Praza de España, y la organización animan a los vecinos a participar. Su presidenta, Puri Cores, que encargó todos los preparativos a tres de sus directivas, Pili Doval, Ramona Alborés y Maria Carmen Abeijón, indicó que se realizará una ofrenda floral y se guardará un minuto de silencio, además de que se pronunciarán unas palabras por los fallecidos a causa de esa pandemia.



Una visiblemente emocionada presidenta de Amas de Casa reflexionó sobre la pandemia y precisó que “parece que nos soa moi lonxe, pero a min, persoalmente, me impactou e penso que non serei a única. Aínda teño esas imaxes gardadas na retina”. Cores añadió que “houbo xente que morreu soa, que non puido ter á súa familia neses momentos, familias que descoñecían onde tiñan aos seus seres queridos… Penso que o mínimo, como persoas, é ter un recordo e que saiban que sempre estarán na nosa memoria e no máis profundo do corazón”. Igualmente, dijo que el ser humano tiene que estar unido ante las adversidades y que en la pandemia se comprobó como la gente se ayudó mutuamente a superar la soledad del confinamiento y tuvo comportamientos extraordinarios en tiempos de dificultades.