La VII Mostra Internacional de Cinema Documental "Mares da Fin do Mundo" se celebrará del 30 de octubre al 3 de noviembre en Ribeira

La VII Mostra Internacional de Cinema Documental "Mares da Fin do Mundo", que se trasladó de ubicación de Outes a Ribeira tras el acuerdo alcanzado entre la organización y el Ayuntamiento de la capital barbanzana, se celebrará del 30 de octubre al 3 de noviembre en el nuevo auditorio municipal. El presidente de la entidad promotora y director del certamen, Marcos Gallego, indicó que en las próximas semanas se anunciará la apertura de inscripciones para participar en su competición oficial.

Gallego recordó que el pasado 16 de abril, el regidor local de Ribeira, Luis Pérez, junto al segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, el concejal delegado de Mar, Fernando Abraldes, el teniente de alcalde de Outes, Anxo Núñez, junto con él como presidente de la Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo y director de la muestra, hicieron público el referido traslado de dicho evento a la capital barbanzana, después de que sus dos primeras ediciones se hubieran celebrado en Carnota y las cuatro siguientes las acogió Outes "consolidando o formato, ampliando a súa duración ata as cinco xornadas e asentándose no circuíto galego coma un evento de identidade propia e diferencial.



Dende la organización de la muestra se resaltó el "interese mostrado polo Concello de Ribeira para contar cun evento cultural asentado no panorama audiovisual galego", dijo Gallego, quién recordó las palabras que el mandatario ribeirense hizo hace poco menos de un mes: “Esta mostra permitirá construír sinerxías moi positivas entre a arte, a cultura e o sector pesqueiro do noso concello”.