Una vivienda situada en Bandaseca gana el V Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas de Navidad en A Pobra

La Concellería de Promoción Económica de A Pobra do Caramiñal entregó el pasado fin de semana los premios, en formato de caramiñas o vales de compra a canjear en diferentes negocios comerciales y de servicios de la localidad, del V Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas tras conocerse las viviendas ganadoras en esta nueva convocatoria, en la que la Administración local ha vuelto a apostar por involucrar a los vecinos en la mejora estética de la localidad en Navidad a través de dicho certamen enfocado a incentivar la decoración exterior de los hogares.

El jurado decidió adjudicar el primer premio a una vivienda situada en el lugar de Bandaseca, al que le correspondió una cuantía de 600 euros, mientras que los cinco segundos, dotados con segundos, de 300 euros -uno por cada parroquia- fueron a parar a casas de los lugares de Cercias (Santa María do Xobre), Pontenaveira (Santa María a Antiga do Caramiñal), de Tarrío (Santa Cruz de Lesón), de A Crocha de Levante (Santo Isidoro de Posmarcos) y de Xogo da Bola (Santiago do Deán). Todas ellas y el resto de participantes deberán mantener la ornamentación hasta que remate el día 6 de enero.

La titular de dicho departamento municipal, Amparo Cerecedo, indicó que fueron cerca de una treintena de domicilios "os que participaron nesta edición do certamen que busca potencia-la creatividade da veciñanza e incrementa-la vistosidade das nosas rúas por esta época no seo da campaña 'Volta o Nadal, voltan as Caramiñas'. Co repartimento dos galardóns por un importe de 2.100 euros en boletos tamén repercute positivamente no comercio local. Unimos así a dinamización social e económica da nosa localidade por estas datas tan significativas".

