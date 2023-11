Las viviendas de A Pobra mejor decoradas de Navidad se repartirán 2.100 euros en premios

Las viviendas de A Pobra mejor decoradas esta Navidad volverán a tener premio. El Ayuntamiento acaba de anunciar la convocatoria de IV Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas con esa finalidad, precisando que se trata de una acción más dentro de la campaña "Consigue Caramiñas, Comparte Nadal", que impulsa el departamento municipal de Promoción Económica para que, en palabras de la concejala Amparo Cerecedo, se pueda dinamizar "a vida social e económica do noso concello".

La edila explicó, acompañada de la técnica municipal de dicha área, Sara Sánchez, que esta edición presenta cambios respecto a las anteriores. Este certamen repartirá un total de 2.100 euros, con un primer y único premio de 600 euros y cinco segundos de 300 euros por cada parroquia -Santa María a Antiga do Caramiñal, Santiago do Deán, Santo Isidro de Posmarcos, Santa Cruz de Lesón y Santa María do Xobre- y serán en formato de vale o caramiñas para cambiar en los más de cuarenta establecimientos comerciales y de servicios repartidos por todo el municipio adheridos a esta iniciativa, y que se podrán identificar ya que contarán con un distintivo en un lugar visible.

Por lo que respecta a los plazos, se dispondrá hasta el día 2 de diciembre para formalizar las inscripciones por vía electrónica en el e-mail promocioneconomicapobra@gmail.com o bien telefónica llamando al número de contacto 981 843 280, marcando la extensión 2035. en las bases de este concurso se especifica que se deberá indicar el nombre y el documento de identidad del participante, la dirección postal y la parroquia del balcón, ventana o fachada y un número de teléfono de contacto.

Después de formalizar la matrícula y engalanadas las viviendas, se remitirán a través del citado correo electrónico un mínimo de dos fotografías. El periodo para la ornamentación rematará el día 6 de diciembre y esa decoración deberá permanecer hasta el 6 de enero. El dictamen del jurado se dará a conocer el 11 de diciembre y las personas agraciadas dispondrán hasta el días 24 para entregar las caramiñas.