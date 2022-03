"La Vuelta al Mundo de Willly Fog" y "Carmela y compañía" ganan el concurso de Carnaval en A Pobra

Música, tradición y entrega de premios marcaron la despedida del Carnaval en A Pobra do Caramiñal. Después de que en las últimas horas del sábado y las primeras de la madrugada del domingo tuvieron lugar actividades como Discomóbil Chocolate en la Praza do Emigrante y el Enterro do Felipiño en O Maño, con una comitiva que partió del campo de Cabío hasta llegar al casco urbano, donde pasada la medianoche se procediò a su incineración en la rampa del puerto, junto la playa de O Areal. Ayer, se entregaron los premios a los ganadores del certamen de disfraces celebrado el pasado 26 de febrero, y la charanga Oito nun Piso llevó la animación musical por las calles y plazas de la villa, y el Cantón da Leña albergó juegos populares con Troskita.





En lo que al concurso de disfraces se refiere, en categoría individual y parejas, el primer premio (125 euros) recayó en "La vuelta al mundo de Willy Fog", seguido de "Aí vén o home do saco" (100 euros) y "Predator" (75 euros), "Atún claro en aceite" (50 euros) y "Milú" -creación propia)- (25 euros). En la modalidad grupal, "Carmela y compañía" consiguió el máximo galardón, dotado con 200 euros; mientras que "A tribu" quedó a continuación (150 euros) y el tercero (100 euros) quedó sin adxudicar al no acudir a recoger el premio, tal y como se establecía en las bases. "Steampunk" quedó cuarto (75 euros) y "Los jipis" fue quinto (50 euros). Y respecto al concurso celebrado en la fiesta infantil del día 27 de febrero, las distinciones entregadas ese mismo día fueron para "O peluchiño" (con 150 euros), "A árbore" (125 euros), "O poliño" (100 euros), "Taller de costura" (75 euros) y "As Tanxugueiras" (50 euros).





