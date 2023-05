Xandre Millet presenta en Ribeira su segundo disco con temáticas muy gallegas y otras reivindicativas

El músico y cantautor Xandre Millet, natural de Aguiño, presentó a primera hora de la noche de este miércoles en la Praza do Concello de Ribeira su segundo traballo discográfico, “Moi noso” Durante el concierto, que se prolongó durnte unaa hora y media, el artista local estuvo acompañado de su banda compuesta por Víctor Tarela a las guitarras y coros, Diana Abad al bajo, Aljandro Pais al teclado, José Céspedes "Suspen" a la batería y Margarita Loureda a lso coros, y con Ángel Blanco como técnico de sonido, dio a conocer los once temas que companen su último álbum, en el que sus once canciones son íntegramente en gallego, y otros dos del disco con el que se estrenó, “Experiencias”, y de bises ofreció sus dos canciones más conocidas, "Alzarei" y "Mariló a Cubana". A la conclusión del concierto, que contó con una nutrida afluencia de público, teniendo en cuenta que competía con otras ofertas variadas, Xandre Millet firmó ejemplares de sus discos.

Además de estas dos últimas piezas que interpretó al final de la actuación -en la primera cuenta con la colaboración de la Orquestra Sons-, las otras nueve canciones que conforman este segundo disco son "Manuela das mil cores", "Os buitres", "Himno galego", "Cantar dun cego", "Os silenciados", "Canto de berce" y "Simplemente grazas", además de "Dúas vellas" a dúo con Javi Maneiro y "Eu quero ser coma ti" a dúo con Fernando Almeida. El propio Xandre Millet indicó que las temáticas que se abordan en todas esas canciones "son tan nosas como a emigración, os cantares de cego ou a retranca dos nosos maiores", pero también otras cuestiones como los derechos LGTBI o la violencia de género.