Xoán Fórneas | “Creo que van a ver a un hombre con un compromiso y un talante político que se echa en falta”

'Antes de nós’ llegó a la gran pantalla hace apenas unos días para mostrar la historia jamás contada de uno de los padres del nacionalismo gallego, Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao.



Este film, dirigido por Ángeles Huerta y producido por Retrincos AIE, viaja a los años jóvenes del ilustre rianxeiro. Concretamente se sitúa en el año 1918, cuando Castelao vuelve a su tierra natal, Rianxo, para trabajar como médico durante la gripe española. Otra parte fundamental de la historia la protagoniza su mujer, Virxinia, ya que en 1929, el matrimonio recorre Bretaña en un periodo clave para sus vidas tras la pérdida de su único hijo.



El actor de origen lucense, Xoán Fórneas, fue el encargado de encarnar a Castelao en lo que para él ha sido todo un reto audiovisual, pero también un orgullo a nivel laboral y personal.



¿Cuándo y cómo te plantearon este papel?

Pues mira, me llamaron el año pasado, yo creo que a mediados de abril, y estaba yo en un avión a punto de despegar para ir a Italia. Me sonó el teléfono y era mi representante para decirme que me querían para protagonizar una película. Hablábamos dos minutos porque iba a despegar el avión y ya cuando llegué me contó todo bien y claro, pues me llevé una alegría y una responsabilidad.

¿Cómo fue la preparación para interpretar una figura tan relevante en la historia de Galicia?

Fue un proceso. Al principio me lo tomé con mucha responsabilidad porque, bueno, sientes esa presión, ese compromiso al ser una figura que está en la mente de todo el mundo, y claro, sabes que hay gente opinando. Después empezamos a analizar su obra en profundidad, su biografía, viajamos a Pontevedra, al museo, en varias ocasiones.

Fui a Rianxo también algunos días para escuchar el hablar de la gente, porque también hay un trabajo lingüístico muy importante en la película, ya que mi gallego es de la zona de Lugo y ahí no hay ni gheada, ni seseo. Luego hay esta cosa de la metonimia en Rianxo, que bueno algunas vocales yo las tengo abiertas, y ellos las cierran. También tuve que dejar la información reposar y empezar a fabular, porque al final no deja de ser una ficción, basada en unos hechos reales, pero es una ficción.



¿Crees que has logrado equilibrar el respeto al personaje histórico con la necesidad de humanizarlo y hacerlo cercano?

Sí, he tratado de humanizarlo porque ese era el objetivo de la película. Porque al final, detrás de este héroe, este mito, pues había un hombre. Una persona.

¿Qué descubriste sobre Castelao que no conocieras antes de protagonizar esta película?

Pues, por ejemplo, la infidelidad de él con una pianista. También lo pronto que empezó a padecer de la vista, que prácticamente ya en sus primeros años de juventud se había quedado ciego. Y detalles también como que Virxinia, su mujer, no hablaba gallego al principio, y aprendió a través de él asumiendo también ese pensamiento ideológico y galleguista.

¿Hubo alguna escena que te resultara especialmente difícil a nivel emocional o técnico?

Pues sí, por ejemplo, toda la parte de la Bretaña francesa es emocionalmente compleja, porque está el peso de la perdida de su hijo, y esto emocionalmente tuvimos que trabajarlo mucho, con el dolor, la pérdida, el duelo. Eran días muy duros.

¿Crees que ‘Antes de nós’ puede ayudar a nuevas generaciones a redescubrir un Castelao más allá del personaje político?

Sí, yo creo que sí, a nuevas generaciones y yo creo que a todo el mundo, porque no hay una película ni nada que haya hablado de Castelao de esta manera. Estos días, que ya hemos hecho dos pases, fue un poco la sensación que tuve. Creo que al público le va a sorprender ver a Castelao y humanizarlo de alguna manera, sentirlo cerca, porque creo que sienten que lo conocen, pero luego se sorprenden por ver esa parte de él que muestra la película.

¿Hay algún personaje histórico o contemporáneo que te gustaría interpretar en el futuro?

Hay algo en el Eduardo Blanco Amor, esa figura me parece muy interesante. Y luego también a nivel España, por ejemplo, me gustaría Tino Casal que guarda una historia muy trágica detrás.

¿Qué te gustaría que el público sintiera al salir del cine después de ver 'Antes de nós'?

Que aunque tenían en la cabeza esa imagen de héroe, de mito, pues, al final verán a la persona que había detrás. Es un hombre con un gran compromiso político, un talante político y humano. Por ejemplo, en la primera parte de la película se acercaba a las casas para curar a sus vecinos, y veía toda la miseria que existía en aquel momento, y precisamente ahí es donde él configuró sus decisiones éticas que fueron las que estuvieron detrás del Castelao político. En definitiva, creo que van a ver a un hombre con un compromiso y un talante político que se echa en falta hoy día, y además con un corazón muy grande, que se preocupaba por su gente.

Por lo que tengo entendido eres de Lugo, pero ¿habías visitado Rianxo antes del rodaje de la película?

Pues había estado, hace como ocho o nueve años, haciendo una función de teatro en Tartufo, pero no había tenido tiempo de pasear por Rianxo, porque había estado de paso. Ahora fuimos en varias ocasiones para preparar la película, sin decir nada, lógicamente, porque era como una prueba de fuego, me decían “si hablando aquí piensan que eres de por aquí entonces es que estás afianzado con el idioma”.

¿Hablaste con los rianxeiros sobre la figura de Castelao?

Hablé más con su biógrafo, y tuvimos asesores también en la película, pero la verdad allí no pregunté mucho, porque no quería tampoco dar pistas de lo que se venía.