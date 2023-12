La Xunta acometerá la mejora de 23 paradas de autobuses en las líneas de buses de O Barbanza con Santiago

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, acometerá la mejora de 23 paradas de autobuses en las líneas de O Barbanza con Santiago de Compostela en las carretera AC-305, AC-550 y AC-543. Las obras se acometerán concretamente en tres del municipio de A Pobra do Caramiñal, seis en Boiro, tres en Rianxo y once en Ribeira, así como en otras localidades periféricas como Carnota (5), Dodro (2), Muros (11), Noia (6), Outes (4) y Porto do Son (11).

Es el departamento que dirige Ethel Vázquez Mourelle el que publica hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el anuncio por el que se somete al trámite de información pública dicho proyecto de mejora de 62 paradas de autobús situadas en las referidas carreteras de titularidad autonómica en las rutas de acceso por el suroeste de la provincia de A Coruña a la ciudad de Santiago, y al que el Gobierno gallego destinará más de un millón de euros a las intervenciones en estas paradas de autobús.

Los interesados podrán presentar sus aportaciones a este proyecto en el plazo de 30 días hábiles , es decir, hasta el próximo 18 de enero. En el siguiente enlace al DOG también se puede consultar la relación individual de bienes, derechos y propietarios afectados por el preferido proyecto: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231201/AnuncioG0181-221123-0001_gl.html

Las actuaciones proyectadas consisten, entre otras, "na mejora dos apartadoiros para os autobuses e as súas cuñas de entrada e saída, así como no acondicionamento dos itinerarios peonís", señalan desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. También se realizarán mejoras en el pavimento en los entornos de las paradas. El proyecto abarca la colocación de refugios diseñados por la Dirección Xeral de Mobilidade, mayoritariamente de tipo urbano, excepto casos puntuales que serán de tipo rural, en función del lugar donde se encuentre la parada, "mellorando o equipamento, con postes, bancos ou apoio isquiático", precisó.

Como obras complementarias se adecuará el drenaje al trazado actual, se instalará una canalización para servicios en toda longitud de la actuación, se construirán muros y se dispondrán barandillas metálicas. Con estas mejora se pretende fomentar el uso del transporte público, disminuyendo los movimientos de corto y medio recorrido en transporte privado, con origen o destino en las ciudades de mayor población.

La Xunta de Galicia detalla que estas intervenciones son susceptibles de financiación con fondos Feder del período operativo 2021-2027 y se suman a las financiadas al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea con fondos Next Generation EU. El Ejecutivo gallego también comunicó que tiene previsto actuar en más de 1.100 paradas de las carreteras autonómicas con una inversión global de alrededor de 35 millones de euros.