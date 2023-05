La Xunta defiende que Ribeira contará con dos nuevos médicos que podrán prestar servicio en el consultorio de Corrubedo

El PSOE llevó esta mañana al Parlamento autonómico una propuesta para cubrir la plaza de la baja de larga duración del médico que presta servicio en el consultorio de Corrubedo. En este sentido, el viceportavoz del grupo popular, Alberto Pazos, afirmó que la aplicación de la ley que permite la cobertura de plazas por concurso de méritos "facilitará a convocatoria de dúas prazas para o concello de Ribeira, que poderán prestar servizo no consultorio de Corrubedo".





Asimismo, Pazos destacó que la Xunta "está a tomar todas as medidas posibles ao seu alcance para paliar a falta de médicos" y aseguró entender "a molestia dos pacientes, pero en ningún caso se pode falar de desatención". Además, subrayó que "en ningún caso se vai pechar este consultorio". En este sentido, el popular afeó al PSOE y BNG que "non deixan de poñer paos nas rodas votando en contra do uso do concurso de méritos para acceder en propiedade a prazas de difícil cobertura, da convocatoria dun MIR extraordinario de primaria ou da creación da especialidade de urxencias", añadió.





El PSOE define la situación de "abandono"

Por su parte, la parlamentaria socialista Noa Díaz, trasladó al gobierno gallego las quejas de los usuarios afectados y defendió que los vecinos son atendidos por “un médico diferente cada día da semana” que son desplazados desde as localidades limítrofes, pero “só unhas horas e mudando cada día”. Una situación que califica de "desatención e abandono".