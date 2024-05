La Xunta evalúa que médicos con segunda residencia en O Barbanza trabajen en sus centros de salud

Rosana Pérez emplazó a la Consellería de Sanidade a cumplir sus promesas y le recordó que el año pasado se anunció la contratación de 11 facultativos para los centros de salud de O Barbanza, y que en el concurso de traslados, que se resolvió a finales de año, sólo se logró cubrir una de las seis plazas ofertadas en Ribeira. Y expuso que “todos os MIR que se forman na comarca renuncian a traballar aquí por que non teñen condicións dignas de traballo e saben que non van poder levar a cabo unha atención de calidade”. “Son moitos anos de maltrato aos profesionais, de parches, de quitalos dun sitio para poñelos noutros, sen tomar medidas de calado e aumentando a inestabilidade, a presión e as listas de agarda”, concluyó la diputada, que afeó al conselleiro que intente eludir sus competencias, responsabilizando exclusivamente al Estado de la falta de médicos. La diputada nacionalista Rosana Pérez se refirió, tal y como vienen denunciando los trabajadores del centro de salud de Ribeira desde hace semanas, a que los pacientes tienen que esperar hasta tres semanas para ser atendidos por un médico, y advirtió que, de no ponerle remedio, la situación empeorará en verano, cuando la población casi se triplica en la capital barbanzana y en la comarca con la llegada de turistas. A su juicio, los ribeirenses están sufriendo la “peor atención sanitaria de su historia por la falta de persoal médico en el centro de salud. Añadió que las carencia de personal no se debe a casos puntuales, sino que hay plazas vacantes sin cubrir y tres bajas prolongadas, entre otras situaciones, que hacen que, por ejemplo, de los diez facultativos del turno de mañana haya entre tres y cinco, lo que provoca que el resto de facultativos sufra una “sobrecarga asistencial brutal” con cupos muy por encima de lo establecido. La diputada nacionalista Rosana Pérez pregunttó al nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por la falta de médicos en el ambulatorio de Ribeira