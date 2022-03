La Xunta retirará los bosques de pinos que frenan los vientos para empezar a recuperar la duna móvil

La Xunta de Galicia prevé iniciar en abril los trabajos con los que pretende frenar el avance del bosque de pinos y proteger la integridad de la duna costera de Corrubedo, actuación a la que se destinarán 383.614 euros de fondos europeos Next Generation. Así lo dio a conocer ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en la visita que realizó al parque natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, con motivo del Día Mundial del Agua y en el marco de la campaña “7 días, 7 parques”. Destacó que la actuación se desarrollará en diez polígonos del parque, con una superficie total de 185 hectáreas -quinta parte de su superficie total- para erradicar especies arbóreas alóctonas que están colonizando la zona dunar y alteran este hábitat litoral al impedir la movilidad de la arena.



Vázquez explicó que actualmente las masas forestales ocupan espacios que, originariamente, formaban parte de los arenales y sistemas dunares, por lo que se eliminarán os pies de estas especies “mediante o apeo, derramado, tronzado, amoreado das toradas, e se farán rozas selectivas dos restos leñosos, co fin de evitar danos na flora, impedir a incorporación de materia orgánica e reducir os riscos de incendio”. La conselleira, que detalló que se caracterizarán los diez polígonos, lo que permitirá la digitalización de los recursos naturales existentes, subrayó que la recuperación de los ecosistemas naturales permitirá garantizar unas buenas condiciones de hábitat para las especies de este espacio, “como a píllara das dunas, o pernileiro, o sapoconcho, así como plantas dunares endémicas como Iberodeslittoralis Subsp. gallaecica e a orquídea Spiranthesaestivalis, incluídas no catálogo galego de especies ameazadas”.



Ángeles Vázquez destacó que “cando un pensa en Corrubedo, venlle á mente a duna móbil”, un de los mayores atractivos de este espacio natural que es el que tiene más agua de todos los parques naturales, y dijo que es único, pues sus lagunas “son un excelente exemplo de complexo barra-lagoa litoral”. Agregó que el valor de espacios, como los de Corrubedo, son el vertebrador de la campaña “7 días, 7 parques” para el fomento del turismo de naturaleza, con la que se quiere divulgar la riqueza e interés que albergan, desde los punto de vista paisajístico y de la biodiversidad, los seis parques naturales y el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.



La conselleira destacó que hay disponibles 58.000 hectáreas de “xoias naturais” y 62 rutas con más de 400 kilómetros adaptados para recorrer a pie o en bicicleta, y que los 20 primeros que visiten estos espacios antes del 30 de septiembre, y cubran con todos los sellos el pasaporte que les entreguen en los puntos de información o centros de interpretación y de recepción de visitantes, serán recompensados con un fin de semana para dos personas en uno de los establecimientos hosteleros de la Rede de Turismo de Galicia dentro del área de influencia de esos parques.