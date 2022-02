La Xunta solicita el derribo de la antigua discoteca "Hesta Kurba" para construir la nueva residencia de mayores en Ribeira

La Xunta de Galicia viene de enviar al Concello de Ribeira la solicitud de derribo de la antigua discoteca "Hesta Kurba", en el lugar de As Saíñas (Palmeira), en donde se emplazará la futura residencia pública de mayores de la capital barbanzáns. Según recordaron desde el Ejecutivo gallego, será el primer centro en elque se aplicarán las innovaciones del nuevo modelo residencial.





El Gobierno autonómico prevé invertir 10 millones de euros en este nuevo equipamiento, que contará con 100 plazas distribuidas en módulos de convivencia de 25 residentes, con habitaciones individuales y baños adaptados.



Además, el inmueble estará dotado de más tecnología para mejorar el bienestar de los usuarios, "como xa se fixo na residencia pública da Estrada", detalló.





Asimismo, el nuevo geriátrico proyectado para Ribeira contará con zona ajardinada exterior, "así como o seu privilexiado emprazamento: ao carón da praia de Coroso e do seu paseo marítimo, e preto do Hospital do Barbanza", precisaron desde la Xunta de Galicia.





Con este nuevo centro residencial, desde el Ejecutivo autonómico subrayaron que Ribeira y O Barbanza serán "o quilómetro cero do novo modelo residencial de Galicia. Unha transformación nos coidados residenciais baseado en tres piares fundamentais: unha maior colaboración dos ámbitos social e sanitario, a incorporación da tecnoloxía ás residencias de maiores, e a introdución de melloras estruturais e arquitectónicas para que os centros sexan verdadeiros fogares".