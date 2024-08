Xusto Ordóñez dimite como concejal y portavoz municipal del BNG de Rianxo

Xusto Ordóñez ha decidido renunciar a continuar como concejal del grupo municipal del BNG de Rianxo. Así lo acaba de dar a conocer la asamblea local de la formación nacionalista, que lamenta "a decisión de Xusto Ordóñez de deixar a responsabilidade de concelleiro na corporación municipal rianxeira en representación do grupo municipal del BNG". Igualmente, señala que tanto el referido órgano colegiado municipal como el grupo municipal nacionalista "perde coa dimisión de Xusto Ordóñez unha voz fortemente comprometida coa verdade, coa honradez e coa xustiza, como principios fundamentais do traballo político. Perde unha voz que sempre tivo como preocupación fundamental os intereses dos rianxeiros, e que sempre se expresou comprometido coa amabilidade e a comunicación aberta e próxima a todas as persoas".

Desde las filas del partido frentista señalan que Xusto Ordóñez, tanto en el grupo municipal como en la corporación de Rianxo se expresó "comprometido co respecto ás diferencias e colocando por riba das diferenzas ideolóxicas ou de opinión as relacións humanas atentas, afables e cariñosas". Por ello, la asamblea local del BNG hace público su agradecimiento al trabajo desarrollado por Ordóñez dentro de la mismas, así como en su grupo municipal cuando tuvo responsabilidades de gobierno y en el último periodo como portavoz. "O traballo desenvolto por Tito en todas as áreas nas que tivo responsabilidade foi enorme e en todas elas abriu áreas e metodoloxías de traballo que marcaron e marcan a actividade destas, en Patrimonio, en Deportes e en Seguridade. Os principios en todas elas foron os mesmos, entrega ao traballo, escoita dos veciños, achega das súas experiencias e informacións, defensa do público fronte ao privado".

De igual modo, desde la asamblea local nacionalistas indican que "non podemos deixar de citar algunhas actuacións como a protección, a recuperación e a divulgación do Patrimonio do concello, o compromiso co Deporte de Base, coa súa autoorganización e autonomía, o impulso ao deporte feminino en todas as súas modalidades e particularmente no futbol, o impulso ao Deporte popular: carreiras populares...". Por ello, insiste en expresar su pesar por la dimisión de Xusto Ordóñez, reconoce el "valor enorme" de su aportación militante y humana al grupo municipal y a la asamblea, y subraya que "recolle e fai seus os valores que defendeu: entrega, honradez, compromiso nacionalista, pelexa pola verdade e por riba de todo unha enorme humanidade. Desexámoslle o mellor nas súas labores profesionais, nas súas labores de investigación sobre a historia de Rianxo, nas súas labores familiares e persoais".