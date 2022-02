Más de 150 vecinos y cerca de 4.000 firmas respaldan las protestas por la situación sanitaria en O Grove

Más de 150 vecinos de O Grove se desplazaron ayer a Pontevedra para protestar ante las puertas del hospital provincial por la situación asistencial en en el centro de salud de Monte da Vila y respaldar a la corporación municipal al completo que entregó por registro las 3622 firmas recogidas este último mes para reclamar la dotación de facultativos y una atención sanitaria de calidad.





“A presenza dos veciños nos da unha forza moi grande. Queremos trasladar a Sanidade as necesidades no centro de salud de O Grove. A situación estase agravando, o que supón a perda de confianza do paciente e a falla grave de seguimento de enfermidades crónicas, estase atendendo e medicando peor e os pacientes están vendo deteriorada a súa saúde pola falta de atención primaria. Non o podemos consentir, os veciños queren ser atendidos no seu centro de saúde”, recriminó el alcalde José Cacabelos.





“Estamos xuntos porque a situación o merece”, destacó el regidor, quién confirmó que van a la reunión convocada para este viernes a las 12 horas, “sen moito optimismo”. Y es que aseguró, “cada vez a situación é peor, non queda outra que mobilizarse e protestar porque isto xa non se xustifica. Algo se está facendo mal na Consellería de Sanidade, non hay planificación, e ademáis, as condicións laborais para o personal non son as mellores polo que optan por irse a outros destinos. Esa é a perda que estamos padecendo os veciños”, apuntó Cacabelos.





“Medidas máis drásticas”

En la concentración estuvieron presentes los representantes de todos los grupos políticos de la corporación municipal, lo que es dijo el portavoz de EU, José Antonio Otero, “unha boa mostra do enfado que hay no concello de O Grove pola situación que se vive no centro de saúde. Esperamos que na reunión haxa respostas e sobre todo, solucións, non queremos palabras baleiras”.





Por su parte, desde el BNG, David Torres quiso denunciar que “esto é un problema de modelo e políticas, o PP tiña que tomar medidas hai dez ano sabendo que se ían xubilar médicos” y advirtió que “esperamos que o xerente nos aporte solucións e non excusas porque senon tomaremos medidas máis drásticas contra esta xerencia que discrimina á veciñanza de O Grove”.





También la popular Beatriz Castro aseguró que “sempre estivemos ao carón dos veciños cando houbo problemas coa sanidade, e está claro que a realidade é que hay un problema serio, non solo en O Grove, senón en Galicia e en toda España. Esperamos que se mellore a situación, está claro que a realidade é a que é e témola que afrontar, o problema é latente e temos que mellorar o sistema médico e a necesidade de facultativos que temos no concello”.





Bloqueo para ceder la parcela

La falta de facultativos es el principal problema en O Grove, insiste el alcalde, dejando en un segundo plano el tema del nuevo centro de salud. Con todo, explica que existe una vez más, una situación de bloqueo de la parcela por parte de la Xunta, ya que el Concello tiene a disposición una parcela de 7.000 metros cuadrados a la que no pueden cambiar las condiciones edificatorias ya que el gobierno autonómico no aceptó el plan especial elaborado por el gobierno local y tampoco emite informes favorables para aprobar el PXOM que facilitaría el trámite.





Así, de esa parcela solo se pueden aprovechar unos 1.900 metros cuadrados y Sanidad necesita 3.200, por ello, adelanta Cacabelos, consultará a los servicios jurídicos municipales a ver si a través de una modificación puntual de las normas subsidiarias se podría tramitar y modificar la calificación del suelo para agilizar los trámites y poder llevar adelante el nuevo centro de salud.