Más de 1.500 niños disfrutarán este verano de los campamentos de "Depo Aventura na Lanzada"

Los campamentos que la Diputación de Pontevedra celebra en A Lanzada (O Grove) arrancaron esta semana con el primer turno; un total de 140 niños de entre 8 y 13 años de los 1.540 que este verano disfrutarán del programa Depo Aventura na Lanzada. En esta edición la temática es "A Lanzada, un paseo pola Historia".

La iniciativa, que regresa tras dos años de ausencia por la pandemia, ofrece una semana en este entorno privilegiado con múltiples actividades culturales, de conocimiento y deportivas para disfrutar en convivencia.





La presidenta provincial, Carmela Silva, indicó esta semana que la institución ha realizado una renovación en el recinto “ampliando as tendas e mellorando e modernizando as instalacións para que os nenos e nenas estean nas mellores condicións” y pueda disfrutar “desta amplísima oferta que amais do lecer e do deporte tamén pretende educar en valores”, añadió.





Silva detalló que si en años anteriores a la pandemia, el número de niños por tienda era de cinco ahora será de tres “para maior confort e tamén porque estamos aínda nunha situación complexa polo covid, e temos que ser moi coidadosas e coidadosos”. Además de un mayor número de tiendas, los menores participantes verán ampliadas la zona de comedor y acondicionada la de árbores.





La presidenta explicó que hasta el 10 de septiembre serán un total de 11 los turnos de los campamentos, cada uno de siete días, con 70 niños y 70 niñas cada uno. La entrada será todos los domingos a partir de las cuatro de la tarde y de forma gradual hasta las 19 horas para hacerla adaptada a las normas de distancia social.





La presidenta destacó las numerosas actividades que mezclan ocio, deporte y conocimiento con las finalidades de que los participantes vivan una experiencia completa en un entorno privigeliado. Se incluyen propuestas socioculturales, recreativas, formativas, medioambientales, científicas y de convivencia que posibiliten la participación de todos los niños, y se complementarán con una iniciación a la inmersión lingüística en inglés.





Una de las novedades será un taller dedicado a las mujeres científicas “porque queremos que as nenas e os nenos coñezan ás mulleres da ciencia”, apuntó Silva. En el taller se realizarán experimentos caseros y se pondrán en valor la figura de la mujer, “tendo de referencia a científicas de toda a historia”. También disfrutarán de una feria romana, Arde Lanzadus, y de excursiones al Monte da Siradella y a Ons, talleres, actividades de conocimiento del medio, juegos nocturnos y, para termimar, una gran fiesta final “para festexar a semana vivida no campamento”. Por otra parte, en julio y agosto, en coordinación con la Asociación de Persoas Xordas XOGA, habrá actividades para que los menores visualicen las lenguas de signos.





Además, los participantes volverán a crear sus propuestas de mascota para decidir la imagen del próximo año y tienen una amplia oferta deportiva con actividades como tiro de arco, bodyboard, snorkel, juegos de playa, malabares o sesiones de otros deportes minoritarios. Todas las actividades serán prestadas por un equipo especializado y en el caso de menores con necesidades especiales, por razón de su discapacidad se dispone del persoal de apoyo necesario adaptado.