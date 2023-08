Abal Varela firma el cuatripartito y apoya los salarios del gobierno tras dos meses de agónica negociación

Cambados alumbró ayer el segundo cuatripartito de su historia tras dos meses de agónicas negociaciones con un Pode muy reticente y exigente, como en el anterior. Tras conseguir que cedieran en todo, ayer al mediodía firmó con PSOE, Somos y BNG por cuatro años, dándose la condición para que votara y aprobara su salario y el del resto, y así lo hizo, en el segundo Pleno por este motivo, celebrado a última hora de la tarde. Una dedicación exclusiva para el alcalde, el socialista Samuel Lago, de 41.280 euros y tres de 40.764 para cada uno de sus socios, todos ellos en bruto y en 14 pagas anuales. No obstante, José Ramón Abal Varela, no empezará a cobrar hasta octubre, pues, por “motivos persoais”, no puede incorporarse a tiempo completo hasta entonces, aunque le dedicará “dous ou tres horas diarias” a sus áreas. Los demás lleva más de un mes gestionando las suyas sin cobrar.



La izquierda respira medianamente tranquila, pues como reconoció el propio edil de Pode, el cuatripartito no empieza de la forma más deseable: “Empeza con revoltura si e o tempo dirá se se reconduce a situación, pero tamén no 2015 foi algo arriscado e logo viuse que funcionou ben e que conseguiu logros significativos”. También fue llave de gobierno por aquel entonces en unas negociaciones también muy tensas y que tardaron en cuajar, aunque no tanto.

Un PP muy serio vota no

Realizó estas declaraciones al término de la sesión, que tenía los salarios como único punto del día y que recibieron un no del PP. Ni su líder, una muy seria Sabela Fole, que aún se siente traicionada por él, ni Abal hicieron uso de su turno de palabra y ya se veía desde el principio que este no tenía ganas de debatir –ni soltó las llaves del coche–. Por la tarde había publicado un comunicado en el Facebook de su partido comprometiéndose a alcanzar acuerdos que proporcionen “o necesario equilibrio e a estabilidade precisa para crear un goberno forte e competente á altura da veciñanza do noso pobo”.



Sobre porqué ha estado tan esquivo y esperó hasta el último momento –horas antes del Pleno– para dar la cara –hasta entonces Pode hablaba a través de otro miembro–, no quiso entrar en detalles. “Somos un partido serio e responsable. O acordo verbal para a investidura xa quedou plasmado e non había motivo para non aprobar o pacto”, señaló para, a continuación destacar que consiguió que sus socios retiraran los tres escollos “máis importantes”: la media liberación del PSOE, la contratación de un servicio de prensa y la inclusión de los 14 puntos de su programa electoral, que se integran en un proyecto para Cambados común, el cual también recoge iniciativas del resto. Reconoció que lo del gabinete había “quedado no aire” en el primer acuerdo, pero destacó que tenía que “ser coherente” con su programa electoral de 2015, donde prometía que no habría cargos de confianza, pero también no apoyar a otro alcalde y al final lo hizo con la socialista Fátima Abal.



Lo del otro salario y cómo coordinarse en Obras, que llevará él, sin interferir mucho en sus competencias, fueron detalles que perfilaron PSOE, Somos y BNG en unas negociaciones posteriores a la investidura en las que Abal ya no quiso participar y en las que también hubo confrontación entre los de Tino Cordal y Liso González, aunque con más rápida resolución. Cuando llegó el borrador fue cuando apareció el Pode más quisquilloso con formas que fueron censuradas por sus ya socios, pero ayer Lago prefería olvidar, aunque reconoció que “foi un parto difícil”. “Hoxe tivermos una conversa, pero as negociacións remataron, non queremos perder máis tempo en debates estériles, o pasado, pasado está, agora temos que remar conxuntamente polos cambadeses”, añadió. Por ellos, por los vecinos, señaló que, sobre todo su partido, hizo “sacrificios importantes”.