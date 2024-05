Abal Varela renuncia de manera temporal al salario municipal tras aprobar una oposición

El concejal de Obras y socio del cuatripartito de Cambados, José Ramón Abal Varela, renunció a principios de esta semana a la dedicación exclusiva de 40.000 euros brutos al año porque ha aprobado una oposición y tiene que incorporarse a su destino como funcionario en prácticas, durante por lo menos un mes, y ambas retribuciones resultan incompatibles.

No obstante, se trataría de una medida temporal, pues ha trasladado a sus socios que seguirá encargándose de la concejalía en sus horas libres y que se reincorporaría en las condiciones anteriores, de dedicación completa al cargo, en cuanto le sea posible solicitar una excedencia. Este diario intentó contactar ayer sin éxito con el edil de Cambados Pode para conocer sus planes de futuro.



Su nombramiento como personal funcionario en prácticas y la adjudicación del destino donde ejercerá como tal se publicó hace unos días en el DOG, siguiendo las resoluciones en este proceso selectivo de personal auxiliar administrativo al que concurrió el concejal antes de las elecciones municipales del año pasado y tras las cuales se reeditó una nueva alianza entre las fuerzas de izquierdas para evitar el gobierno del PP, que no alcanzó la mayoría absoluta.



Como ya sucedió en 2015, el partido de Abal Varela fue la llave de gobierno y aunque apoyó la investidura del socialista Samuel Lago como alcalde, las desavenencias sobre la concesión de una liberación parcial más al PSOE y detalles sobre la definición en el reparto de áreas demoraron la firma del pacto –en el que también están Somos y BNG– en más de dos meses.



"Como estivemos nós no anterior mandato"

Preguntado al respecto, el regidor se limitó a indicar que la situación de Abal Varela no supondrá una reorganización porque les ha mostrado su intención de “regresar cando remate ese periodo e de seguir asumindo e desempeñando as súas funcións como concelleiro mentras tanto, no seu tempo libre, como tivemos que facer nós no anterior mandato”, declaró. Con esto hizo mención a que, excepto él, el resto de ediles del bipartito que tenía con Somos Cambados no tuvieron salario por negativa de la oposición, compuesta en aquel momento por el propio Abal Varela, BNG y PP.