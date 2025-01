Abortan el contrato del césped para el campo de Pontearnelas por las “dudas razoables” de si una empresa presentó o no documentación

El Concello de Vilanova ha desistido del procedimiento de licitación de la sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Pontearnelas, que a finales del pasado mes de septiembre había llegado a la fase de propuesta de adjudicación. La decisión se toma después de detectar problemas “non subsanables” en el procedimiento, como fue la existencia de “dudas razoables” de si una de las empresas, que fue excluida durante la tramitación, había o no presentado toda la documentación requerida.



Una vez anulado este procedimiento, el Ayuntamiento vilanovés ha abierto uno nuevo, con el mismo objeto: la contratación de la renovación del césped, optando así por la fórmula más prudente “en aras da obrigada salvagarda do interese público configurado polos principios de seguridade xurídica, transparencia e aseguramento da libre concorrencia competitiva das empresas e boa fe contractual”, indica la mesa de contratación en el expediente.



El nuevo procedimiento de contratación, abierto a mediados de este mes de enero, sale a concurso con un presupuesto base de licitación de 226.983,39 euros, IVA incluido, y un mes de plazo de ejecución.



Muestra de césped

Según el expediente, además de los requisitos de documentación habituales en un concurso como este, se exigía a las empresas aspirantes la aportación de una “mostra do sistema de céspede”, “acompañada da correspondente ficha técnica e ensaios de laboratorio”. Se especificaba, además, que “a non presentación no rexistro xeral do Concello da mostra e documentación complementaria, será motivo de exclusión”.



Avanzada la tramitación, los servicios técnicos emitieron un informe en el que se indicaba que una de las cinco empresas aspirantes había presentado la muestra de césped, pero no la ficha técnica ni los ensayos de laboratorio. Por ello, la mesa de contratación terminó proponiendo la exclusión de esta empresa.



Esta, sin embargo, alegó, negando esa supuesta falta de documentación. La mesa razona que “como consecuencia das ditas alegacións, nas que a empresa sostén firmemente a presentación desta documentación, existen dúbidas razoables sobre a presentación ou non da documentación, extremo este, que á vista do expediente e das actuacións non é posible nin corroborar con total seguridade nin subsanar”.



La duda, apuntan, podría haber aparecido por las “excepcións” a la obligada presentación electrónica de los documentos. Es el caso de los “modelos físicos”, como la muestra de césped, que, por su propia naturaleza, “non poden ser transmitidos utilizando medios electrónicos”.



“Este sería o suposto no que nos atopamos, pero só en relación coas mostras de céspede que obviamente non poden ser remitidas a través do sistema de licitación electrónico”, aunque “non así respecto das fichas técnicas e ensaios de laboratorio”.

Hay problemas de bolsas de agua cuando llueve con cierta intensidad | Memoria

Dos informes contradictorios

Hay, incluso, dos informes técnicos que “chegan a conclusións diferentes entre eles” en el caso concreto, debido a la “falta de previsión dos pregos”, que “non matizaron a concreta forma de presentación electrónica da documentación que debía acompañar a mostra de céspede”, concluye la mesa. “Esta omisión na fase de preparación do contrato tivo, na práctica, consecuencias sobrevidas e relevantes na fase previa á adxudicación para as empresas licitadoras, razón que leva a apreciar a esta mesa de contratación a existencia dunha circunstancia que non é subsanable”, concluyen.

De ahí que proponen desistir en este procedimiento, como finalmente se hizo, pero “incluíndo expresamente no novo prego as garantías en orde a presentación electrónica de toda a documentación”, señalan.

"Riesgo para los deportistas"

Ahora, el nuevo procedimiento de licitación en marcha persigue el mismo objetivo: renovar el césped sintético, ya que el estado del actual “supone un riesgo físico para los deportistas”, debido al “desgaste”. También hay problemas de anegamientos en días de lluvia, que se tratarán de solventar.