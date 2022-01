La actual empresa de la basura recurre la incorporación de Meis al servicio mancomunado

Los contratos de recogida y gestión de residuos suelen mover importantes cantidades de dinero y, por ello, suelen estar plagados de largos procesos de contratación, legítimos intereses empresariales y, porqué no, polémicas políticas. El de Meis no es caso aparte.



La actual empresa concesionaria de la recogida de basura acaba de presentar un recurso contra la incorporación del Concello meisino al servicio mancomunado que otra mercantil explota ya en los municipios de Vilanova y Cambados. El trámite en concreto es un recurso de reposición contra la decisión de la Mancomunidade de O Salnés de integrar a Meis en este contrato. La entidad comarcal dispone ahora de un mes para decidir y resolver sobre lo recurrido.





“Se o voceiro popular fose á Mancomunidade sabería que este concurso deixaba a porta aberta á suma de novos concellos”





La alcaldesa de Meis y, a la vez, presidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez, entiende el interés de la empresa en pelear por un contrato que perdería, de seguir adelante el proceso de integración comarcal. Pero no deja de causarle “sorpresa” el hecho de que el recurso coincida en el tiempo con la “primeira vez” que el PP local sale con voz al espacio y debate público en más de dos años de mandato.









Sorpresa e incredulidad





“Sorpréndeme que xusto vaia presentar recurso a empresa e o PP de Meis faga estas declaracións” Giráldez no sabe si creer o no en estas casualidades. De hecho, opina que “o PP de Meis o único polo que se move é polo contrato do lixo e polo parque acuático”. La socialista afea a los conservadores el que durante estos años no hayan estado apoyando decisiones, defendiendo a los vecinos o participando más activamente en otras cuestiones y salgan ahora con esto en tromba contra su persona, argumenta.



Además, la alcaldesa contesta a las acusaciones vertidas por los populares, que la señalan como artífice de apostar “a dedo” por la nueva empresa concesionaria a través de la entidad comarcal que también preside Giráldez.









“A dedo fíxoo el”





La regidora se defiende comparando las dos formas de proceder, las de su ejecutivo y las del anterior, liderado por el exalcalde y portavoz popular José Luis Pérez Estévez. Según la socialista, el anterior gobierno habría optado por un “procedemento negociado sen publicidade” para contratar a la empresa de la basura hace unos años, una decisión “que non foi a Pleno” y que, afirma, se tomó incluso de espaldas a miembros de su propio partido y algunos funcionarios.



Al otro lado pone su propia gestión: Una decisión llevada al Pleno municipal, refrendada allí por una mayoría absoluta, trasladada a debate al seno de la Mancomunidade y de nuevo votada en este órgano comarcal, donde obtuvo un respaldo unánime. “Máis transparencia non se pode”, defiende la alcaldesa.



Finalmente, recuerda al popular que en dos años y medio de mandato todavía no tomó posesión de su acta en la Mancomunide. “Se fora por alí sabería que o concurso que se saca na Mancomunidade deixaba a porta aberta a novas incorporacions de outros concellos”, como ahora Meis.