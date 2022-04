La adrenalina del espectáculo vuelve a correr por las venas de Teatro no Garaxe

Por fin llegó el día. El grupo Teatro no Garaxe volvió a las tablas de A Xuventude tras más de dos años sin subirse a un escenario. Tenía todo listo para su función anual de 2020, justamente para el día 15 de marzo, un día después de declararse el Estado de Alarma por la pandemia. Hasta tuvieron que salir a la calle a retirar los carteles pegados. Así que su interpretación de “O enfermo imaxinario” de Molière no pudo ver la luz hasta ayer y tampoco como estaba inicialmente previsto. Cuenta Rosa Fiel, su directora, que, desde entonces, algunos actores jóvenes se han ido a trabajar fuera y otros miembros han tenido que abandonar por circunstancias personales, así que “houbo que replantexar as personaxes e incluso a obra”. De hecho, han tenido que renunciar a los entremeses añadidos por el director Eduardo Alonso en una versión creada para el Centro Dramático Galego, cuando era su director, y que fue la primera adaptación al gallego de esta comedia del dramaturgo francés. Pero, como siempre, el público respondió de manera masiva, llenado el auditorio cambadés.



Los actores también estaban pletóricos pues “se os ensaios xa teñen unha parte curativa e case terapéutica”, comenta Fiel, “a adrenalina de xusto no momento de saír ao escenario e ver ao público é como algo máxico e dende logo apaixoante”. Y es que cabe recordar que son un grupo de aficionados a este noble oficio de la interpretación y que tienen con este hobby una forma de seguir expresándose y en algunos casos de ocupar el tiempo vacío donde antes había un horario laboral. De hecho, cuenta la directora que con tanta diversidad y cantidad de miembros a veces lo más complicado es encontrar una fecha común para actuar. También necesitan un escenario con ciertas dimensiones y esperan hacer como antes de la pandemia: actuar en el de Ribadumia e incluso están mirando de ir a Catoira. Sea donde sea, con la pasión y la diversión por delante.