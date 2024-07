La agenda cultural de Cambados ofrece conciertos en las ruinas de Santa Mariña y con la Banda de Castrelo

La Concellería de Cultura prosigue hoy con los actos por el Día de Galicia con el concierto del grupo vocal Tolemia´s Consort, a las 21 horas en el espectacular escenario de las ruinas de Santa Mariña. La entrada es gratuita, como la actuación de la Banda de Castrelo de mañana domingo (12:30 horas en Torrado), una “institución con máis de cen anos pola que queremos seguir apostando fortemente”, explicó el concejal de Cultura, Liso González.



Por otra parte, hoy, a las 11 horas también tiene lugar la Bebeteca de “Leo e as cores”, que forma parte del programa “Verán na biblio”, el cual volverá. De hecho, estas y otras iniciativas realizadas en los últimos meses serán parte de la programación cultural estable anual porque “ata o de agora non existía como tal, estaba moi ligada aos festexos”, explicó el edil, que ostenta el cargo desde el pasado verano. No obstante, aún queda una actividad más que presentarán próximamente y que esperan “sera un referente a nivel galego”.