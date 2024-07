El alcalde Abel Caballero anima a los vigueses a degustar las “excepcionales vieiras” de Cambados

El Concello de Cambados y la Cofradía de Pescadores San Antonio presentaron hoy en Vigo la XX Festa da Vieira que se celebra este fin de semana con un amplio programa lúdico. Su alcalde, Abel Caballero, invitó a sus convecinos a acudir porque “es una degustación excepcional”, declaró.



Hasta la ciudad olívica se desplazaron el regidor, Samuel Lago; el presidente de los comerciantes, Juan Rey; el gerente de la empresa Porto de Cambados, Javier Milleiro, y el concejal de Festexos, Tino Cordal, al que Caballero pidió dejar libre la visión del cartel: “Quiero que se vea, esta es la forma de entenderlo”, explicó.



Junto a Cabello compareció la teniente de alcalde, Carmela Silva, para presentar esta “gran fiesta no solo porque sea de Interese Turístico Galego, que tiene su propia relevancia, sino porque lo que significa: gastronomía, contexto, belleza del lugar...”, apuntó al primer edil vigués. Según Caballero, el evento, que tendrá lugar entre los días 19 y 21, será una degustación “excepcional” porque las vieiras de Cambados –pueblo al que le profesó un “enorme afecto”– “son fantásticas”, añadió.



Lago les dio las gracias a este Ayuntamiento por “axudarnos na difusión” de esta vigésima edición que, como siempre, “pretende exaltar á raíña do noso mar, o marisco por excelencia de Cambados”, el cual es el puerto de referencia de las cofradías de la Ría de Arousa en la extracción de este bivalvo, recordó.



Detalló que la carpa de A Calzada la ofrecerá en cuatro elaboraciones diferentes de la mano del cocinero Miguel Mosteiro. Con ración a cinco euros, los comensales podrán elegir entre la empanada de vieira, la vieira al horno, el arroz meloso de vieira o vieira crocante con crema de calabaza especiada. Tienen reservadas 15.000 unidades.

Showcookings gratuitos

También habrá showcookings gratuitos todos los días, con chefs “recoñecidos” y dirigidos a quien quiera conocer diferentes formas de cocinarla. Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de Turismo, en el teléfono 986520786 o en el correo turismo@cambados.es. “Unha festa completa onde o eixo central será a vieira, pero non será o único, porque haberá moitas atividades de ocio e ademais, sendo Cambados, sempre irá acompañado de un bo albariño”, añadió el regidor., recordando también otras cualidades, como su patrimonio arquitectónico.



En cuanto a las actuaciones, estarán A Banda do Sequío, Xironsa, Os Carballeiras Take it Easy, Dani Barreiro, Óscar Ibáñez & Tribo y la orquesta Pontevedra, algunas de las cuales se enmarcan en las fiestas de San Antonio y la Virxe do Carme, que coinciden en estos días.