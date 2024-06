La Festa da Vieira cambia de formato en Cambados y ofrecerá 15.000 unidades en cuatro recetas

La Festa da Vieira regresará a Cambados, en su XX edición, entre el 19 y el 21 de julio. Volverá a A Calzada, aunque esta vez prescindiendo de los foodtrucks, apostando por un formato “máis profesionalizado”, valoró el concejal de Fiestas, Tino Cordal. Así, se convertirá la carpa en un lugar de restauración, en el que el cocinero Miguel Mosteiro gestionará la preparación y despacho de cuatro recetas diferentes, con la previsión de dar salida a unas 15.000 unidades.



Con ración a cinco euros, los comensales podrán elegir entre la empanada de vieira, la vieira al horno, el arroz meloso de vieira o vieira crocante con crema de calabaza especiada. A mayores, habrá showcookings los tres días, con preparaciones más allá de este menú, que también podrán degustarse. El del viernes será a cargo de Xoanqui Ameixeiras, el sábado, con María Cabanas y el domingo con el propio Miguel Mosteiro.



La carpa permanecerá abierta entre las 12 y las 16 horas y desde las 20 a las 23. No faltarán las actuaciones musicales, con Take It Easy y Dani Barreiro. El programa se complementará con el cartel de las fiestas del Carmen y de San Antonio, que traerán su propia relación de música y otros atractivos.



La Festa da Vieira está organizada por la Cofradía, donde fue hoy la presentación, con la colaboración del Concello y otras entidades. Así, estuvieron presentes, además, el alcalde, Samuel Lago, así como el patrón mayor, Alejandro Pérez; la jefa territorial de Mar, Elena Suárez, el chef Miguel Mosteiro y otros representantes del Pósito, de Porto de Cambados y de la asociación Zona Centro, entre otros.