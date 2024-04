El alcalde carga contra la Xunta por dejar fuera del plan de nuevas residencias a Cambados

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, criticó hoy a la Xunta de Galicia por dejar fuera al municipio de un plan de doce nuevas residencias para este año. “O presidente da Xunta anunciaba esta pasada semana que a administración autonómica vai financiar a construción, mellora e ampliación de 24 centros de atención aos maiores, por importe de 18,5 millóns de euros, dos que doce serán novas residencias, eso sí, ningunha na nosa contorna”, manifiestan desde el gobierno local.



Lago se pregunta, vía comunicado, en qué quedaron “as supostas xestións do PP local anunciadas en plena campaña electoral das autonómicas”. “Será a historia interminable”, cuestiona, o bien “unha cortina de fume para enganar á veciñanza” ante la cita con las urnas.



En cualquier caso, el regidor también insiste en afear al gobierno gallego por el silencio a las reiteradas peticiones de reuniones formuladas desde el Ayuntamiento para intentar buscar una salida al problema que generó el anuncio de venta del asilo.



“Nin sequera tiveron a decencia, tras múltiples peticións, de reunirse co Concello de Cambados nin contestar as cartas ou aos acordos plenarios enviados nos que se lle ofrece a colaboración municipal”, recrimina. Por todo ello, desde el gobierno cambadés insisten en que “a Xunta de Galicia non pode seguir facendo oídos xordos ante unha necesidade vital para as persoas maiores”, tanto del municipio como de “toda a comarca”.



Lamentan, además, la oportunidad perdida, al señalar y considerar que hubo tiempo suficiente desde el conocimiento de la situación del asilo en Cambados como para incluir a la villa albariñense en ese listado de nuevas inversiones en materia de residencias de mayores.