El alcalde denuncia que la Xunta lo dejó de puertas afuera en un acto sobre turismo en Fefiñáns

Choque institucional en Cambados. El alcalde, el socialista Samuel Lago, se quedó ayer de puertas afuera en un acto promovido por Turismo de Galicia con consejeros y directores generales del sector de varias autonomías, como Asturias, País Vasco y Cantabria. Se trataba de una reu­nión de seguimiento de la marca España Verde, en el marco de Turespaña, en el Pazo de Fefiñáns de la que el Concello cambadés “non foi informado nin convidado”. Lago, afirma, se enteró de la convocatoria por la prensa.



Eso ya provocó malestar en el regidor, pero atribuyéndolo tal vez a un “despiste”, decidió personarse en el lugar del acto: “Pretendemos acceder e saudar e ofrecerlles un agasallos” a los presentes. “Atopámonos coa sorpresa de que, cando se abren as portas para a prensa, non se nos deixou acceder, coa clara intención de que non saiamos na foto”.



Lago dejó claro ayer su “queixa e rotundo malestar polo trato recibido pola organización de Turismo de Galicia, por non nos ter nin tan sequera invitado nin notificado”. Algo que, recordó, ya sucedió también en un reciente acto de la Diputación de Pontevedra en Cambados, “no que non se avisou ao Concello”. “Cremos que se pode estar convertindo nunha estratexia do PP”, que gobierna tanto en la Xunta como en la institución provincial, “de absoluta deslealdade institucional. Non podemos permitilo, non é tolerable”, opinó el regidor.



Tras las declaraciones públicas del alcalde, desde Turismo de Galicia salieron a su vez al paso indicando que la reunión de ayer en Cambados “non era un acto institucional”. “Tratábase dunha reunión estritamente técnica entre os responsables de turismo das comunidades autónomas da España Verde, a marca turística do norte peninsular. Alí fíxose un seguimento das accións levadas a cabo durante estes meses e das previstas ata final de ano nas catro comunidades autónomas”. Desde el organismo autononómico gallego añaden que “así se lle comunicou ao alcalde cando acudiu sen previo aviso ao lugar onde se estaba a celebrar o encontro, e se lle convidou en todo momento a entrar nun dos recesos da reu­nión, opción que denegou sen querer esperar a que acabase a reunión”.