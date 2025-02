El alcalde de O Grove, José Cacabelos, ve “moi difícil” autorizar la celebración de O Son do Mar en O Corgo

Los promotores del festival Son do Mar anunciaron -a principios de este mes- que, este año, el evento se trasladaría a O Corgo, exactamente a la zona que se encuentra detrás de la plaza de abastos y que, en los meses de verano, Portos cede al Concello para utilizar como aparcamiento. Este comunicado lo dieron, señalando que ya contaban con el permiso de la Xunta y las fechas previstas eran entre los días 21 y 28 de julio.



Tras llevar a cabo estas gestiones con la Consellería do Mar, los promotores del evento, tal y como señaló ayer el alcalde, José Cacabelos, se reunieron con él para “informarle” de la celebración de este festival y de que ya contaban con las autorizaciones pertinentes para llevarlo a cabo.

Esta forma de proceder, cuenta el edil, no le parece la más adecuada, ya que, en primer lugar, indica, los promotores deberían de pedir autorización al Concello, ya que se trata de la celebración de un evento privado en un espacio público. “Eu entereime do proxecto hai unha semana e se nos veu a informar, non a solicitar autorización. Este é o xeito de proceder?”, indica el edil socialista.

Teniendo en cuenta las fechas escogidas para la celebración del evento, del 21 al 28 de julio, jornadas en las que O Grove cuenta -normalmente- con una ocupación muy cercana al 100% de turismo, Cacabelos señala que ve “moi difícil” poder autorizar la celebración del festival en esa zona, debido a la pérdida de aparcamiento que supondría en esas jornadas que se espera que “O Grove estea cheo”.



De la misma manera, indicó que en el mes de noviembre, en una reunión con las placeras, se acordó que el 25 de julio -fecha que coincide con la supuesta celebración del festival- abriría la plaza y habría mercadillo, lo que imposibilitaría también la ocupación de este espacio, al precisarse para aparcar vehículos.

Otras alternativas



El alcalde de O Grove se pregunta por qué no buscar otras alternativas y pensar en hacer el festival en otras fechas.

Así, Cacabelos señala que, si tal como indican los promotores, el evento atraerá a miles de personas al municipio, “por que non se pensa en facer noutras datas e así desestacionalizar o turismo?” En ese punto, el edil señala que estaría dispuesto a trabajar a su favor.

La oposición y embrobes respaldan este evento

Tanto la asociación de empresarios como los tres grupos de la oposición (EU, PP y BNG) muestran su apoyo a la celebración de este festival. En un escrito conjunto, los tres partidos, indican que respaldan el evento en la zona de O Corgo siempre y cuando se cumplen todas las normativas y cuente con las correspondientes autorizaciones.

En dicho comunicado señalan que la negativa a celebrar el evento por parte de Cacabelos responde a “persecucións peroais”. En este sentido, el alcalde, alega que, en sus muchos años en política, nunca actuó “por caprichos”.