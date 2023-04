El alcalde de Vilanova responde

¿Con qué bagaje se presenta a las elecciones?

Con un bagaje de 27 años de gobierno que han cambiado totalmente a Vilanova, tanto social, como cultural y económicamente. Era un pueblo deprimido y ahora es una de las localidades con más futuro de la comarca.

La situación económica del Concello cambió para bien en los últimos tiempos. ¿Cuál es la receta?

Optimizar los servicios, la experiencia ayuda a eso, y ahorrar en lo posible. Como conocemos muy bien como están las cosas en este momento, hemos conseguido eso que definimos como el milagro económico que se ha producido en Vilanova en los últimos años.

¿Qué valoración hace del conflicto de la mejilla?

Nuestro apoyo es total al sector. Si no hay consenso, si no es para mejorar no se puede hacer una ley o un decreto. Cuando lo haya y, después de hablar con el sector, ya se pueden hacer todos los cambios que sean para beneficio de la gente que trabaja en el mar.

¿Qué me dice de las políticas del fomento del empleo en el municipio?

En el ámbito que nos corresponde que son los obradoiros de empleo, la oficina de empleo y los cursos de formación en Vista Real tratamos de dar respuesta a la demanda y a este respecto pienso que somos de los más activos de la comarca para que nuestros jóvenes adquieran la formación y capacitación que precisan para incorporarse al mercado laboral.

¿Cree que funcionará el nuevo modelo de plaza de abastos?

Creo que funcionará. La seguridad no la tengo, pero a veces hay que hacer cosas y arriesgar. Los estudios que hicimos nos indican que la forma de consumir de la gente cambió y ahora ya no se va solo a la plaza a comprar alimentos porque en las familias trabajan los dos y es preciso que dispongan de productos elaborados, de calidad y a buen precio. En otros sitios hemos visto que funciona.

En poco tiempo el proyecto turístico Mar de Santiago se ha consolidado, ¿cuál ha sido la fórmula?

La misma que pusimos en marcha con la Variante Espiritual o la Ruta Sarmiento; promoción, trabajo, visitas, hacerlo visible, tratar bien a los peregrinos para que hablen bien en las redes sociales porque es muy importante el boca a boca digital. Y Mar de Santiago está funcionando bien como demuestra el hecho de que ahora mismo hay gente por el pueblo que en otras épocas era impensable.ç

¿Qué se está haciendo desde el ayuntamiento para controlar la cría de gatos callejeros?

Tratamos de concienciar a la gente de que es preciso tener un control con la castración y la cría responsable de los gatos. Cuando hay alguno abandonado, se recoge y se lleva al veterinario para que lo esterilicen con la finalidad de que la población no se nos dispare.

El Deiro se queja del mal estado del campo. ¿Qué inversiones se hacen desde el Concello en la promoción y en instalaciones deportivas?

Se quejan del mal estado del campo, pero comparado con el que tenían antes están mucho mejor. En los próximos meses se les va a cambiar el césped a campos como el del Pontearnelas o del de Corón. También al Deiro, pero empezamos por el que tiene más uso, que es el de O Terrón. Y debemos recordar que en Deiro invertimos treinta mil euros en la mejora de los vestuarios.

Como vai o tema das expropiacións?

Entiendo que se refiere a las de la senda con Cambados. Ya se lo hemos comunicado a los afectados y ahora estamos pendientes de la declaración de utilidad pública para empezar. Tenemos una financiación de 80.000 euros para hacer el tramo de Vilanova a Cambados, pero de la parte de Cambados no puedo responder porque no sé lo que están haciendo.

¿Piensa que es suficiente el transporte público actual?

No, no es suficiente. Estamos tratando de mejorarlo con una coordinación con el que va a Vilagarcía para que las personas que tengan que ir allí a hacer trámites puedan hacer un transbordo en András, Rial y Baión, que ya se hace con el que va al Hospital do Salnés, y utilizar los dos. Lo ideal sería tener un servicio comarcal, pero eso ya no depende de nosotros. Aún así, el que tenemos es el mejor de toda la comarca.

¿Hay algún plan para darle uso al edificio que fue la residencia de mayores Valle Inclán?

Es un edificio privado en el que se han pedido unos permisos para reforma interior y por lo visto hay una empresa que lo está preparando. No es del Ayuntamiento ni nada tiene que ver con nosotros.

¿Qué medidas de ahorro energético se están llevando a cabo en el municipio?

En los próximos meses cambiaremos todo el alumbrado público del municipio a led, lo que supondrá un ahorro del cincuenta por ciento. Eso es lo primordial, porque también estamos barajando la posibilidad de los paneles solares pero lo inmediato y lo que está ya en contratación es cambiar todo a led.

Actuaciones para la gestión de residuos y el reciclaje

Aún ayer visité la zona en la que se va a hacer un punto limpio donde la gente pueda dejar allí sus enseres. Muy pronto funcionará bien.

¿Qué valoración hace de la situación sanitaria en la comarca?

De la situación hospitalaria no tengo ninguna queja y de la atención primaria como alcalde, como usuario y como médico creo que debe ser diaria. No acepto listas de espera en atención primaria. Deberíamos volver al modelo anterior en el que a las personas se las atendía en el día.