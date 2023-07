Los alcaldes socialistas de O Salnés afirman que “só con Sánchez hai garantías” de inversiones “obxectivas”

Los alcaldes socialistas de O Salnés comparecieron ayer para pedir a los vecinos que el domingo voten a su partido, asegurando que “só co goberno de Pedro Sánchez hai garantías” de que los concellos sigan obteniendo inversiones y de que haya un “reparto obxectivo” de los fondos, “goberne a cor política que goberne”. Ante esto señalaron el “modelo do PP da Xunta” que “realiza unha discriminación intencionada”. El cambadés Samuel Lago puso como ejemplo el proyecto de saneamiento del centro, que “non arranca”, o el caso de la nueva Praza de Abastos, porque “todo son trabas burocráticas”. Pero además señaló que existe “risco” para proyectos de futuro y en marcha, como el cuartel.



Los regidores indicaron que los gobiernos socialistas de España y de la Diputación han realizado una “xestión positiva” para los concellos “de todos os signos políticos” y señalaron importantes inversiones realizadas con fondos provinciales y del reparto hecho por el Estado de los europeos Next Generation. “Vese todos os días na rúa”, expuso el regidor isleño, Luis Arosa, en referencia a la reforma de O Regueiro y las casas modernistas. El grovense, José Antonio Cacabelos, declaró que “a balanza e é clara: co PSOE, o Grove crece, e co PP seguirmos demandando o mesmo dende hai 40 anos” y señaló la explanada de O Corgo, la reforma de Antonio Mestre...



Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, añadió a la lista la mejora de la seguridad vial de la PO-531: “Meis xógase moito o domingo, un goberno que goberna para os seus ou un obxectivo, que reparte”. El vilagarciano Alberto Varela lo certificó por “experiencia” como presidente de la Fegamp, pero además señaló que “nos estamos xogando dereitos, subas de pensións (... ) e que Vilagarcía poida lucir no balcón do Consistorio a bandeira LGTBI sen ameazas de denuncia”.



Junto a ellos compareció Modesto Pose, candidato al Congreso por la provincia de Pontevedra, quien pidió el apoyo para Sánchez “pola sanidade, a educación, para que as vilas sigan crecendo” y porque “PP e Vox queren converter a ría de Arousa na Manga do Mar Menor e os socialistas non o imos consentir”.