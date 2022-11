Alertan de un problema eléctrico que hace saltar el diferencial en varias casas de la misma calle de O Grove

Un vecino de O Grove residente en la Rúa Bouzas, Javier Sianes, ha alertado de un problema eléctrico que está provocando que el diferencial de su vivienda salte todos los domingos desde hace varias semanas entre las 7 y las 12 horas. Tras hacer pública la incidencia a través de las redes sociales, ha podido corroborar que al menos otros dos vecinos de la misma zona están sufriendo el mismo problema.





Por el momento, la empresa eléctrica no ha podido detectar la causa. “Fenosa tarda mucho en atender. Desde que se presenta la incidencia del problema hasta que los técnicos aparecen, con suerte pasan dos o tres horas. Si no están en el momento en que ocurre, no pueden detectar el origen. Cuando deja de ocurrir, a mí me deja de saltar el diferencial y a los otros vecinos también y todo vuelve a la normalidad”, explica Sianes.





Ante esta situación, este vecino decidió llamar a un electricista, que pudo comprobar que “a través de un cable que no debería llevar carga, salía una medición de 400 voltios”, cuando lo normal que suele llegar a una red eléctrica doméstica son entre 220 y 240 voltios. Según este profesional, esto ocurre cuando hay una derivación a tierra de algún elemento en la zona. Por su parte, a pesar de no hallar el origen, los técnicos de la empresa apuntan que “lo más probable es que alguien tenga puenteado el diferencial para que no salte al conectar un aparato que está mal”, indica Sianes.





Los vecinos esperan que la incidencia pueda solventarse pronto, ya que la situación es potencialmente peligrosa y podría derivar en un incendio o una electrocutación en cualquier vivienda de la zona.