Alfalfa, la sorprendente plantación en el vial hacia A Illa que Vilanova quiere cambiar

Fue el chascarrillo de la última sesión plenaria de Vilanova y algo bastante comentado en la localidad. En la zona ajardinada que separa las nuevas sendas de la carretera que une el municipio vilanovés con A Illa de Arousa se ha plantado nada menos que alfalfa.



La sorprendente elección vegetal motivó primero el comentario a nivel vecinal y, después, se coló en forma de ruego durante el turno de ruegos y preguntas del Pleno ordinario de enero, este pasado lunes.



La concejala y portavoz de Gañemos, Elena Cores, planteó que “en vez de plantar herba nos paseos e zonas axardinadas”, convendría “empezar a plantar outro tipo de especies máis axeitadas”.



El alcalde, el popular Gonzalo Durán, concedió en tono irónico que “lo que han plantado en la carretera de A Illa es manifiestamente mejorable: Han plantado alfalfa, no sé lo que nos quieren decir con eso”.



En cualquier caso, el regidor ya avanzó que están valorando con el taller de empleo en Jardinería una posible actuación en la zona, para introducir otro tipo de plantación en estos espacios ajardinados, más acorde.

Revisión del inventario

También durante los ruegos y preguntas, desde Gañemos se planteó una posible actualización al inventario municipal de caminos. “Habería que ir parroquia por parroquia, actualizándoo”, sugirió Elena Cores.



Durán indicó que hace unos años se había contratado a una empresa para confeccionar una nueva versión del inventario de caminos. No obstante, el regidor explicó que se puede valorar una nueva revisión.



Por su parte, desde el PSOE, Sheila Ferreira preguntó el motivo por el que la carretera de O Carballo al Hospital do Salnés, en Baión, “no se ha asfaltado”, a pesar de esparcirse una importante cantidad de gravilla desde hace tiempo. Una de las concejalas populares comenzó una respuesta oral que el alcalde interrumpió, siguiendo con la política adoptada de responder únicamente por escrito, instaurada hace unos meses tras congelarse las relaciones del PP con el PSOE local.



La socialista también presentó la pregunta sobre si el ancho de las aceras de Corón cumplía con los criterios de accesibilidad, cuya respuesta también deberá esperar al papel.

Rápida sesión

El Pleno volvió a ser una sesión vista y no vista: Ocho minutos para despachar ocho puntos. No hubo debate, como ocurre desde hace ya más de un año. El alcalde, Gonzalo Durán, tomó la decisión de cortar relaciones con los socialistas acusando al PSOE de no condenar públicamente el intento de prender fuego a su casa. Desde entonces, el desarrollo de las sesiones sigue la misma tónica: Sin debate y sin prácticamente respuestas o comentarios.



Tampoco la oposición ahonda durante estos meses en el debate, limitándose muchas veces a intervenciones breves como las vistas esta semana.



En el Pleno del lunes, además, se votó la aprobación del expediente de contratación de los servicios de la Escuela Infantil Municipal. El PSOE anunció su abstención porque “non temos as bases” que rigen el contrato. La misma posición fue adoptada por Gañemos.