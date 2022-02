Los alumnos del IES Asorey conformaron en Fefiñáns el símbolo de la paz “hippie” como parte de su iniciativa para conmemorar el Día de la Paz.





Ofrecieron una coreografía colectiva entre otras a ritmo de la canción “Jerusalema” y una adaptación del “We are the world”. No faltó la lectura del manifiesto en la que el centro reivindicó los valores de la paz para lograr un mundo mejor.