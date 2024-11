Alumnos del taller de hostelería de Vilanova viajan a Pontevedra para ampliar su formación

Alumnos del Obradoiro de Emprego de Hostalería Mar de Santiago III de Vilanova de Arousa se desplazaron hoy al recinto ferial de Pontevedra para ampliar su formación.



La Tetería de la Diputación, de mano de Pilar Vera, “amosou con maestría as propiedades do té de camelia, como se cultiva e como se extrae dun determinado tipo de árbore”, detallan desde el Concello. Además, ”Os Sabores do Camiño da Ría de Arousa” también explicaron y ofrecieron degustaciones a los alumnos de sus patés de marisco. Hubo a mayores showcookings, stands de productos y de compras.