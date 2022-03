El bipartito pide a la oposición propuestas “viables e construtivas” al Orzamento para lograr su aprobación

El bipartito entregó ayer el borrador del Orzamento 2022 a la oposición y emplazó a los tres partidos a una reunión de negociación para el próximo lunes a fin de que realicen sus aportaciones. Su objetivo final es conseguir apoyos para aprobarlo en Pleno, pero advierte de que “deben ser viables” y “construtivas” porque “para aumentar partidas hai que sacar doutras, non podemos fabricar cartos”.



El alcalde, Samuel Lago, (PSOE) cree que el documento ya muestra “boa vontade” por su parte para alcanzar un acuerdo. Aseguró que incluso recoge algunas peticiones que los partidos vienen haciendo públicamente, como el aumento de las ayudas a entidades culturales (sube a los 14.000 euros) y festejos populares, pero además, “xa non plantexamos as liberacións de concelleiros”; que venían reclamando con insistencia y parecían ser un escollo para PP, BNG y Pode.



El regidor se muestra dispuesto a escuchar pero también advierte de que no les pidan imposibles: “Apelo ao seu espírito construtivo porque para engrosar unha partida hai que sacar doutra, non podemos fabricar cartos”, manifestó. De hecho, considera que tienen la “oportunidade de demostrar se realmente queren colaborar na gobernanza de Cambados ou pola contra queren facer unha oposición pouco responsable”.









“É crucial aprobalo”





Y es que, según el concejal de Economía e Facenda, Xurxo Charlín, (Somos) es necesario aprobarlo, porque prorrogar el de 2021 resultaría un problema, ya que el capítulo de gastos era menor y los previstos para este año son mayores ante el encarecimiento de los suministros y la ampliación de la partida del Albariño, para celebrar una fiesta en condiciones, entre otras cuestiones. “É crucial que asuman esa responsabilidade e estamos dispostos a escoitar, sempre que sexan propostas viables”, manifestó.



El regidor explicó que la del lunes será la primera reunión de otras, pero que no las hacen individualmente con cada partido porque “doutro xeito serían un mínimo de seis diferentes e non podemos demorar moito a aprobación”. También indicó que esto no sustituye a la reunión que pretendía mantener con el BNG para tratar de normalizar las relaciones y contar con él no solo en cuestiones puntuales. Si no se pidió ya es porque “a veces á miña axenda non é tan lixeira como contaba”, dijo. No obstante, volvió a apelar a que escuchan y por ello, incluyeron de “motu proprio” algunas demandas planteadas por este y el resto de opositores.