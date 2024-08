Andrés Suárez | “En el concierto habrá momentos íntimos, a pesar del aforo, y momentos de auténtica fiesta”

Andrés Suárez, cantante y compositor de Ferrol, se sube este sábado al escenario del festival Son do Mar en O Grove. Con fuerzas renovadas, con ganas de bailar y disfrutar ofrecerá al público un concierto en el que habrá espacio y tiempo para todo, para las canciones más íntimas pero, también, para los nuevos ritmos reggae y rock&roll que suenan en su último disco: “Viaje de Vida y Vuelta”.

El festival Son do Mar presentó tu concierto como el último, el más esperado. ¿Sientes el cariño de la gente cuanto tocas en O Grove?



Nadie es profeta en su tierra y, sin embargo, no hay lugar donde me traten mejor que en casa. Yo nací en Ferrol pero llevo tocando en O Grove y sobre todo en mi casa de San Vicente do Mar, en el Náutico, desde hace diecinueve o veinte años. Eso significa que ahí tengo más que amigos, familia, gente a la que quiero muchísimo. Y de los conciertos más calurosos, más cálidos, de público más entregado, de mayor fervor y locura, fueron en el norte y fueron en casa.



El último disco, después de la pandemia, sorprende con nuevos ritmos y temas más bailables, ¿por qué este cambio?



Precisamente por eso, es una elección vital, el haber vuelto a la vida, literalmente. “Viaje de Vida y Vuelta” reivindica esas ganas que tengo de reír, de bailar, de vivir, de gozar, de irme de gira, de brindar con un albariño... y no de rendirme. Entiendo que haya gente que se ha quedado muy tocada, yo como hijo de sanitaria lo sufrí muy de cerca, pero me apetece mucho hacer un disco en el que la gente baile con un reggae como tema uno y en el que convierta el final de los conciertos en rock&roll y esté la gente pegando gritos y saltos. A mi me apetece eso, creo que lo cómodo y fácil para mí hubiera sido hablar de despedida, muerte y dolor, pero no me apetece nada

Presentas tu música en pequeños locales y en grandes festivales, ¿qué diferencia existe entre ambos conciertos?



Siempre decimos que queremos lo que no tenemos. Cuando uno está de gira en pequeños locales, que tiene una magia increíble, estar cantando a centímetros de la gente, que vives una intensidad e intimidad única... echas de menos a tu equipo de luces, de sonido, tus efectos, tus pantallas, tu banda de rock.. Así que creo que, aunque dice el maestro Iván Ferreiro que el equilibrio es imposible, se trata de buscarlo en la música. Tengo la suerte de hacer ambas cosas: yo puedo hacer conciertos íntimos en locales y después viajamos veinte personas en tres furgonetas a hacer grandes festivales o eventos como este, el Son do Mar. Me identifico en ambas cosas y me apetece mucho que la gente disfrute de las dos partes de mí, la más rockera y la más íntima.

Entonces, ¿qué se va a encontrar el público que acuda este sábado al festival Son do Mar?



Reencuentros con amigos, muchas sorpresas... Yo voy a sentirme absolutamente en casa. Mi acento, mi gente, mi banda, mi equipo con el que llevo viajando más de dieciséis años... En el concierto va a haber espacio y tiempo para todo, habrá momentos muy íntimos a pesar del gran aforo y también habrá momentos de auténtica fiesta.

Compartirás escenario con Miriam Rodríguez, una paisana con la que ya has coincidido en alguna ocasión. ¿Se puede anunciar alguna sorpresa?



Yo por mi parte ojalá. Creo que algo nos ha enseñado la pandemia en este oficio de la música y es que la música es yo contigo y no yo contra ti. Entonces no hay nada más bonito que compartir y más si es con alguien tan talentosa como Míriam Rodríguez, de Pontedeume, maravillosa intérprete y también compositora. Hay gente que no conoce su faceta como compositora y es una autora apabullante, no solo es interprete y cantante como la conocen, si no que escribe de maravilla. Y yo por supuesto pienso invitarla a mi concierto y si ella acepta será un placer volver a cantar con ella una vez más.