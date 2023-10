La ANPA de Baión clama por las goteras en las aulas y duda del nuevo pabellón comprometido

La ANPA del colegio Sestelo de Baión denuncia varios “frentes abiertos” en el centro que están causando preocupación en la comunidad educativa: Goteras sin solución a la vista en las aulas, dudas de la ejecución del nuevo pabellón de deportes, comprometido por el conselleiro, y el inicio de una obra que no entienden.



El problema de las goteras no es nuevo. “Llevamos así años”, lamentan desde la ANPA. “Hace tres o cuatro pedimos una obra para que arreglasen el problema”, filtraciones que se cuelan casi a chorros por varias ventanas. “Vinieron entonces, colocaron una nueva en Infantil y se dieron cuenta de que el edificio no tiene cámara”. Por ello, denuncian, la obra nunca más se retomó y la ventana a medio colocar así sigue, ladrillos al aire.

Denuncian que esta actuación nunca se llegó a terminar | cedida

En el resto de ventanas afectadas, es obligado colocar cubos y papel de periódicos para recoger el agua.



A mayores, dudan ahora de la ejecución del nuevo pabellón comprometido con el cubrimiento de una pista exterior. El inicio en unos días de una mejora en el viejo espacio utilizado a modo de gimnasio les hace sospechar. La actuación consiste en montar una puerta corredera acristalada en ese bajo para educación física, un “espacio insalubre, de techos bajos, con humedades” que quieren desterrar de este uso.

El espacio sin ventilación y de techo bajo | cedida



Desde la Consellería de Educación contestan a este Diario que la “cubrición de media pista exterior, de acordo co compromiso do conselleiro, xa foi contratada e está en fase de redacción”.

No les constaba de las últimas reuniones el problema de las filtraciones. Así, en la última conversación con la dirección "non nos trasladou ningunha incidencia por entrada de auga". "En todo caso, de ser así, faríase unha avaliación técnica para solventalo canto antes", aseguran desde la Xunta.

Finalmente, sobre la actuación que ahora se iniciará en el bajo usado para educación física, detallan que "a obra que se está executando no espazo multiusos ten como obxectivo mellorar a iluminación natural e a ventilación dun espazo que, segundo nos traslada a directora, é imprescindible para o centro. Coma en todos os casos, a organización dos traballos de mellora sempre se planifica de xeito que cause as menores molestias posibles ao desenvolvemento da actividade docente".