La ANPA del colegio de Dena pide probar el menú del comedor tras recibir numerosas quejas

La ANPA del CEIP Coirón-Dena ha solicitado ante el Concello una especie de jornada de puertas abiertas en el comedor con el fin de contrastar las abundantes quejas recibidas por la comida. La mayor parte de la protestas se concentraron esta semana y refieren platos “moi condimentados e con moitas salsas, o que nos fai sospeitar de que se aplican porque a calidade quizáis non sexa a mellor”, explica su presidente, Óscar Muñiz.





Respaldo del Concello

El servicio fue adjudicado por el Ayuntamiento de Meaño a una empresa de catering en septiembre y, según el progenitor, el propio alcalde, Carlos Viéitez, les ha trasladado su apoyo, pero también que el contrato está en vigor e “non pode facer nada”.





Con todo, la asociación ha solicitado realizar una comprobación “in situ” para contrastar los testimonios que reciben de los niños, pero también de algunos miembros de la propia entidad que comieron en alguna ocasión en el comedor. Las quejas existen desde hace tiempo, pero esta semana han alcanzado el grado de “avalancha”, sobre todo en la jornada del jueves, y existen incluso familias que aseguran que, hubo días, en que sus hijos “non comeron nada”, según Muñiz.





En general, las protestas que le llegan a la ANPA vienen por platos “moi condimentados, con moitas salsas e grasas” y el presidente puso ejemplos como un exceso de orégano en los espaguetis o patatas fritas de un color más próximo al naranja que al amarillo, “e sobran, cando é uns dos pratos que máis suele gustar aos rapaces”.





Pero la cosa no va de gustos, asegura, pues entienden que cada niño es un mundo. “Sempre pode haber algún neno que come mellor e outro peor, pero xa é norma que os rapaces protesten, así que é preocupante”, añadió. De hecho, esos excesos denunciados les hacen “sospeitar da calidade” y lo que tienen claro es que “diminuíu” con respecto al año pasado, cuando el catering lo llevaba otra empresa.

Para Meaño Independiente (MI), la situación que denuncian los padres era “previsible” y arremete contra el Concello por haber elegido la oferta de la empresa con el menú más barato de las presentadas y también con respecto a la del año pasado, teniendo en cuenta que es un servicio “sensible” en el que “non debe primar só o prezo”. Este es de 3,57 euros por día y niño, lo que son 23 céntimos menos que el pasado curso y 35 en comparación con la otra aspirante al contrato.





De hecho, en el pleno de septiembre, donde se informó de la adjudicación, el grupo opositor ya mostró su “sorpresa” ante esta bajada teniendo en cuenta el actual contexto de “suba continua nos prezos dos alimentos”. No obstante, ha presentado una moción para la próxima sesión, la del 25 de noviembre, para reclamar que el servicio “mellore”. También considera que la Alcaldía no está actuando debidamente: “Aínda non se tomou ningunha medida nin sequera se lles aplicou a baixada no prezo da novo concesionaria no cobro ás familias”, explicaron.





Por otra parte, MI agradeció la “implicación” de las trabajadoras del comedor, pues aseguran que “están a alertar” a los padres de las “incidencias y carencias”.