La ansiada reforma de la Casa do Mar de Cambados queda atrapada en la lenta burocracia

La necesitada reforma de la Casa do Mar está atrapada en la lenta burocracia. Desde el Ministerio de Seguridad Social atribuyen la demora de una obra esperada desde hace un lustro y cuyo inicio parecía inminente en 2021, al retraso en la comunicación de la licencia por parte del Concello lo que provocó, indican, tener que pedir una prórroga de la misma y esto requiere un nuevo proceso administrativo que, 10 meses después, sigue en tramitación.



Fuentes del gobierno central ofrecieron una cronología de los hechos para justificar que el proyecto aún no haya empezado. En concreto, señalaron que la autorización municipal se solicitó en diciembre de 2020, pero el escrito de concesión entró por registro en el ISM unos siete meses después, en agosto de 2021. Así que “como consecuencia del retraso producido por el Ayuntamiento en la comunicación (...) se comprueba la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de las obras ya que el expresado en la licencia otorgada no es ya suficiente para cumplir los plazos de ejecución indicados en el proyecto de ejecución”, explican.









Apertura de un nuevo proceso





Pero el caso es que el Ministerio tampoco fue excesivamente ágil a la hora de abonar el correspondiente pago de la tasa del ICIO. Según su gabinete, lo hizo en noviembre de 2021, unos tres meses después, pero el problema es que ahora tenía que pedir una prórroga de la autorización municipal para ajustar los plazos de los trabajos y esto exige el pago de una nueva tasa, asegura, y ello conlleva un “nuevo proceso de tramitación administrativa para la reserva del crédito adicional correspondiente, lo que en este momento se viene realizando desde la Dirección Provincial de Vilagarcía”, añadieron.



Así las cosas, han pasado unos 10 meses y desde el Ministerio explican que “no es posible proceder al inicio de la licitación de la empresa contratista para la ejecución” de la reforma “hasta disponer del documento definitivo de concesión de la licencia de obra y con el plazo y/o sus posibles prórrogas definitivas perfectamente establecidas, circunstancia que en este momento todavía no se ha producido”.



Cabe recordar que se trataba de actuaciones valoradas en algo más de 280.000 euros ante el “gran deterioro” que sufre el inmueble, con la reforma de las cubiertas y la carpintería exterior, así como los acceso y los sistemas de recogidas de aguas para zanjar los problemas de filtraciones y humedades que afectan a las oficinas, pero también a la sede del Club de Jubilados y Pensionistas, cedida a la Xunta, que están el bajo y cuyo falso techo llegó a desprenderse en una ocasión. De hecho, el Ayuntamiento venía ejerciendo gran presión sobre todo en la defensa de este colectivo.