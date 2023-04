Aparecen las primeras manchas de mildiu en viñedos de O Salnés

La Estación Fitopatolóxica de de Areeiro ha lanzado un aviso fitosanitario alertando de la aparición de las primeras manchas de mildiu en viñas e O Salnés y en otras zonas. Su personal lo ha comprobado tras realizar las oportunas revisiones, alertado por otros técnicos y viticultores.

La EFA recomienda iniciar la revisión de las parcelas ante la inestabilidad meteorológica de estos días y, en caso de no hacerlo, tratar los viñedos cuando las condiciones lo permitan. Recuerdan que la planta debe estar seca, aunque se puede añadir algún mojante para facilitar la adherencia del fungicida, y no debe haber vientos de velocidad superior a los tres kilómetros por hora para que el producto no sea arrastrado fuera de la viña.

Primera mancha de mildiu en una hoja poco desarrollada | Estación Fitopatolóxica Areeiro

Ante las previsiones para los próximos días, con alternancia de lluvias y períodos de claros y teniendo en cuenta que la primavera es una estación donde la situación puede variar con facilidad, los expertos de Areeiro aconsejan estar atentos a las previsiones diarias e iniciar la revisión y actuar, si es posible.

Desde el centro dependiente de la Diputación aseguran que "aínda que nestes días aparecerá a primeira mancha en todos os predios, as condicións de desenvolvemento da vexetación ou de aireación poden variar".